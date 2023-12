Ultime Notizie » Dusan Vlahovic » Verso Juventus-Roma: tutto su Vlahovic Allegri Lukaku Dybala

Grande appuntamento per sabato 30 dicembre alle 20:45 quando, all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Roma daranno inizio all’ultima partita del 2023 della Serie A di calcio. Le notizie di queste ore parlano di Weah che sostituirà Cambiaso (squalificato) come esterno destro, Gatti prenderà il posto di Alex Sandro in difesa. In attacco, Federico Chiesa è incerto, potrebbe essere sostituito da Yildiz, autore del suo primo gol in Serie A nell’ultimo match, quello vinto a Frosinone (1-2). Mourinho ha dei dubbi su Spinazzola o Zalewski a sinistra e su Belotti o El Shaarawy accanto a Lukaku. Dybala potrebbe essere disponibile come riserva.

Uno dei possibili protagonisti di Juve-Roma: Vlahovic

Dusan Vlahovic ha segnato un gol importante nella vittoria della Juventus contro il Frosinone e si candida a essere protagonista nelle prossime partite. Ha un buon record di vittorie quando segna per la Juve. La squadra affronterà la Roma sabato sera e Vlahovic ha segnato un bellissimo gol contro di loro lo scorso anno. Ha segnato molti gol anche contro la Salernitana (la sua vittima preferita con 3 gol segnati), quindi si prevede che Vlahovic giocherà bene nelle prossime partite e che possa iniziare il 2024 alla grande.

Il risveglio di Lukaku

Nel frattempo, dopo la pausa natalizia, la Juventus riprenderà gli allenamenti oggi. Allegri farà un controllo sugli infortunati, con Locatelli e Alex Sandro a rischio per la partita contro la Roma. Ancora incerto come dicevamo Chiesa (le ultime notizie parlando che dovrebbe essere disponibile), mentre McKennie e Bremer non destano preoccupazioni.

L’ultima partita dell’anno della Juventus si giocherà contro la Roma di Josè Mourinho, guidata da Romelu Lukaku. L’attaccante belga era stato considerato come possibile sostituto di Allegri per Vlahovic al Chelsea, ma non è stato trovato un accordo economico. Lukaku si sta dimostrando una sicurezza nel campionato italiano, ma dovrà affrontare una difesa solida come quella della Juventus. Vlahovic, invece, sta vivendo una stagione altalenante e spera di risvegliarsi definitivamente contro la Roma. Lo scontro diretto tra Lukaku e Vlahovic sarà segnato anche dalla rivalità tra i tifosi, con lo Stadium che supporterà il serbo. Lukaku proverà a dimostrare il suo valore e a far capire a tutti ciò che si sono persi senza di lui.