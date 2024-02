Dove vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis. La Juventus deve vincere contro l’Udinese per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter e rimanere in corsa per la vetta della classifica. Attualmente si trovano a -7 dalla prima in classifica, ma a soli +1 dal Milan. Vlahovic non sarà disponibile per la partita. L’Udinese è in lotta per la salvezza e si trova al 17º posto insieme al Verona. Nella partita di andata, la Juventus ha vinto 3-0 (video highlights a fine articolo) con le reti di Rabiot, Chiesa e Vlahovic.

Si gioca in chiusura della 24a giornata di Serie A oggi lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane, all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Udinese streaming gratis e video live tv.

Juventus-Udinese Formazioni, buone anche per il FantaCalcio



Allegri non avrà a disposizione Danilo in difesa e Vlahovic in attacco. La difesa sarà composta da Gatti, Bremer ed Alex Sandro, con Weah e Cambiaso sugli esterni. In attacco, Milik e Chiesa saranno schierati insieme. Cioffi dovrà fare a meno di Pereyra a centrocampo, ma avrà Samardzic, Walace e Lovric come mediana. Thauvin supporterà Lucca in avanti, mentre Zemura, Ferreira e Giannetti completeranno la difesa.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri (Livorno, 11 agosto 1967). A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Djalò, Rugani, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling, Yildiz, Cerri. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin, Vlahovic. Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba. Diffidati: Bremer, Vlahovic.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore Gabriele Cioffi (Firenze, 7 settembre 1975). A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis. Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu. Squalificati: Pereyra. Diffidati: Perez, Thauvin.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vecchi-Mastrodonato. Quarto Uomo: Giua. VAR: Marini. Assistente VAR: Aureliano.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sette partite giocate in casa contro l’Udinese nel campionato di Serie A. Non ha mai ottenuto otto vittorie consecutive in casa contro questa squadra e, tra tutte le squadre attualmente in Serie A, nessuna ha avuto una striscia di successi casalinghi più lunga di quella della Juventus contro l’Udinese.

Dove vedere Juventus-Udinese in TV

Juventus-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Juventus-Udinese Streaming Gratis, ecco come



Su DAZN sarà Dario Mastroianni a curare la telecronaca di. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Riccardo Montolivo. Di Andrea Marinozzi invece il racconto del match per Sky, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Con la partita contro l’Udinese, Max Allegri si avvicina al secondo posto nella classifica degli allenatori con più partite sulla panchina della Juventus. Il primo posto è occupato da Trapattoni.

Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Federico Chiesa ha segnato tre gol contro l’Udinese con la maglia della Juventus in Serie A. Potrebbe segnare in tre partite consecutive contro la stessa squadra per la prima volta nella sua carriera in Serie A.

Alternative per guardare Juventus-Udinese Streaming Online

Alternative per vedere Juventus-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Udinese Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Lazar Samardzic è l’unico giocatore di centrocampo ad aver registrato almeno 30 tiri, 30 assist e 30 dribbling riusciti in questa stagione di Serie A.