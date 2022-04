Ultime Notizie » Come vedere Juventus Fiorentina Streaming » Juventus-Fiorentina Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Coppa Italia

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis e Diretta TV. Grandi emozioni questa sera alle 21 allo Stadium di Torino dove si giocherà Juve-Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2021-2022.

All’andata, a Firenze, successo bianconero per 1-0 grazie all’autogol di Venuti a tempo praticamente scaduto, su cross di Cuadrado. Un goal pesante anche perché, in Coppa Italia, è ancora in vigore la regola delle reti fuori casa che valgono doppio in caso di parità di risultati.

La vincente giocherà la finale contro l’Inter di Simone Inzaghi, vincente ieri sera nel derby contro il Milan per 3-0 al termine di non poche polemiche. Ecco dove vedere Juventus-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Juventus-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni



Dusan Vlahovic sta vedendo la migliore stagione della sua carriera con 27 gol segnati in questa stagione, 20 dei quali per la Fiorentina e sette dopo il suo passaggio alla Juventus. Quanto alla Fiorentina, Krzysztof Piatek ha segnato il gol di apertura nelle ultime tre partite ufficiali, ed ha anche segnato negli ultimi due turni di Coppa Italia.

⚽ Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Miretti.

Indisponibili: Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alex Sandro, De Sciglio, Pellegrini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Piatek, Kokorin.

Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Igor, Milenkovic, Torreira.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Peretti e Bresmes. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Dopo i successi contro il Cosenza per 4-0 e con il Benevento per 2-1, la Fiorentina ha eliminato Napoli (5-2 d. t.s.) e Atalanta (2-1), entrambe le partite giocate fuori casa.

Juventus-Fiorentina Diretta: su che Canale guardarla al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Fiorentina verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Fiorentina sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

La Juventus agli ottavi ha battuto la Sampdoria (4-1) e nei quarti il Sassuolo (2-1).

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis: ecco l’alternativa a Rojadirecta in italiano

Sarà possibile seguire il match Juventus-Fiorentina in diretta streaming, due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.