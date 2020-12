Aggiornamento Juventus Fiorentina Streaming Gratis e Diretta TV. La Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul campo della Juventus. Il gol è stato realizzato da Vlahovic al 3′. Brutto intervento di Cuadrado su Castrovilli che prima viene ammonito e poi viene espulso al 18′ dopo la revisione del VAR. Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (quattro di questi rossi diretti).

Le formazioni ufficiali Juventus Fiorentina:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Ramsey (20′ Danilo), Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Prandelli.

Juventus Fiorentina Streaming Gratis e Diretta TV – La super sfida di Torino tra Juventus Fiorentina si gioca per il 2° turno infrasettimanale della stagione: la 14a giornata di Serie A. Si gioca oggi martedì 22 dicembre 2020 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. I bianconeri di Andrea Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 13 giornate con 27 punti, mentre i viola di Prandelli sono sedicesimi a quota 11 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Fiorentina streaming e diretta tv.

Juventus Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Cuadrado ritrova il suo posto a destra dopo un turno di riposo, Kulusevski potrebbe partire ancora titolare insieme a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Paulo Dybala e Demiral possono andare in panchina. Prandelli recupera in un colpo solo Duncan ed Eysseric, che andranno in panchina, ma perde Cutrone, alle prese con una lombalgia. Pulgar prende il posto di Bonaventura.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Fiorentina:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiellini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove vedere diretta Juventus Fiorentina Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

La partita di calcio Juventus Fiorentina in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus Fiorentina in video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus Fiorentina non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.