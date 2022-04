Ultime Notizie » Carlos Sainz » GP Imola F1 2022: la Ferrari accende i motori nei Social

Questo fine settimana si corre il Gran Premio di Imola di Formula 1 2022 e la Ferrari è già diventata il tema caldo nei social network, soprattutto su Twitter. Definito “GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna“, l’evento riceverà un’ondata enorme di tifosi italiani che non vedono l’ora di assistere al quarto appuntamento del Mondiale 2022 di F1, il primo in Europa.

Situato a circa 30 chilometri da Bologna, poco lontano dalla fabbrica dell’AlphaTauri, l’impianto è dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Il tracciato del Santerno è stato inaugurato nel 1953 e dal 1980 al 2006 ha ospitato ininterrottamente il Gran Premio di San Marino. Solamente nel 1980 Imola ha ospitato il GP d’Italia sostituendosi a Monza.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono i protagonisti dei post pubblicati su Twitter, tra frasi e vignette divertenti.

Si scaldano i motori!