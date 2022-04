Ultime Notizie » Coppa Italia » Coppa Italia: Inter in finale, 3-0 al Milan con doppietta di Lautaro

DIRETTA CALCIO – La formazioni di Simone Inzaghi ha battuto il Milan di Pioli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, giocata allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), con il risultato di 3-0 e si qualifica così per la finale dove incontrerà la vincente di Juventus-Fiorentina in programma questa sera.

Inter in vantaggio dopo soli 4’ con Lautaro Martinez su assist di Darmian. Il Milan attacca cercando il gol del pareggio ma il portiere Handanovic neutralizza due volte Leao. Nel finale di primo tempo Lautaro raddoppia: al 40′ insacca su assist di Correa.

Polemiche rossonere per un gol annullato che avrebbe riaperto la partita

Nella ripresa la squadra di Pioli ritorna all’attacco per riaprire la partita e ci sarebbe riuscita al 66′ se il VAR non avesse annullato il gol di Bennacer (concesso prima dall’arbitro Mariani) dopo ben 4 minuti di attesa del VAR Check per fuorigioco di Kalulu. Giuste le proteste rossonere: infatti Kalulu è del tutto ininfluente sull’azione visto che al momento del tiro si allontana dalla porta di Handanovic, quest’ultimo completamente immobile sul tiro dalla lunga distanza di Bennacer.

Il tabellino di Inter-Milan risultato esatto finale 3-0 (primo tempo 2-0)

Poi nel finale di gara(82′) fa 3-0 e chiude le pratiche.

Marcatori gol: 4′ Lautaro (I), 40′ Lautaro (I), 82′ Gosens (I)

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni (79′ D’Ambrosio); Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu (73′ Vidal), Perišić (79′ Gosens); Correa (70′ Sanchez), Martínez (70′ Dzeko). Allenatore Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer (73′ Krunic), Tonali (46′ Brahim Diaz); Saelemaekers (46′ Messias), Kessie, Leão (86′ Lazetic); Giroud. Allenatore Pioli.

Arbitro: Mariani (Voto 4 in pagella). Ammoniti: 35′ Hernandez (M), 50′ Skriniar (I), 90′ Tomori (M).

Video Inter-Milan 3-0 Highlights