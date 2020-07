Inter Torino Streaming Gratis e Diretta TV – Si chiude con la sfida di San Siro Inter Torino il programma della 32a giornata di Serie A. C’è grande voglia di riscatto tra i nerazzurri, protagonisti giovedì sera di un sofferto pareggio a Verona e scavalcati in classifica dall’Atalanta ora terza a discapito appunto di Lukaku e compagni, quarti. Vuole invece vincere il Torino per dare continuità al successo casalingo sul Brescia e mantenere così una giusta distanza di sicurezza con la zona più calda della classifica. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Torino streaming e diretta tv.

Qualche intoppo di troppo per l’Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la classifica a questo punto del torneo. Un dramma le prestazioni del Torino lontano dalle proprie mura negli ultimi tempi: sono ben 6 al momento le sconfitte consecutive.

Dove vedere Inter Torino Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta

Inter Torino ⚽ in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Inter Torino in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter Torino formazioni



Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

In casa Inter Lukaku ha un fastidio muscolare e non dovrebbe essere rischiato: in attacco Sanchez al fianco di Lautaro. Eriksen dovrebbe tornare dal 1′ sulla trequarti. Rientra dalla squalifica Bastoni, che ritroverà il suo posto in difesa al fianco di Skriniar e De Vrij. Biraghi in vantaggio su Young. Vecino ancora infortunato. In casa Torino Izzo torna titolare dopo la squalifica, mentre Zaza sarà sostituito da Edera, che affiancherà Verdi alle spalle di Belotti. Sugli esterni Longo sceglierà due tra De Silvestri, Aina e Ansaldi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Zaza. Indisponibili: Baselli.

Inter Torino in breve

Inter e Torino si sono affrontate 75 volte in casa dei primi, con un bilancio di 38 vittorie casalinghe, 26 pareggi e 11 successi esterni. Il Torino non perde nel girone di ritorno contro l’Inter dalla stagione 2013/14; da allora quattro successi e un pareggio per i granata, che hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide. Il 3-0 della gara d’andata ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi per l’Inter contro il Torino in Serie A (3N, 2P); i nerazzurri non vincono due gare di fila contro i granata in campionato dal 2008.