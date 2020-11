Dove vedere Inter Torino streaming e diretta tv. Il match tra Inter e Torino si giocherà a San Siro, Milano, oggi domenica 22 novembre 2020 alle ore 15:00. Allo stadio non ci saranno spettatori a causa della pandemia di coronavirus. Conte deve fare a meno anche di Kolarov e Brozovic, positivi al Covid-19. In attacco c’è Lukaku dal primo minuto: le ultime dicono di un Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancarlo. In difesa dubbio D’Ambrosio-Skriniar. A centrocampo ballottaggio Gagliardini-Eriksen: entrambi titolari se dovesse rifiatare Vidal. Young insidia Perisic. Zaza dovrebbe partire dalla panchina: Verdi dietro Bonazzoli e Belotti. Lukic, Gojak, Vojvoda e Ujkani non convocati. In difesa si rinnova il ballottaggio tra Nkoulou e Lyanco. Izzo c’è.

Le probabili formazioni di Inter Torino.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sensi, Vecino, Pinamonti, Padelli, Brozovic, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Indisponibili: Baselli, Izzo. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Inter Torino Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Telecronaca in diretta con Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Come vedere Inter Torino Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Inter Torino online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.