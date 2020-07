Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Torino, Crotone-Pordenone, Venezia-Pescara e tutte le altre di oggi lunedì 13 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:45 Cosenza-Trapani (Serie B) – Rai Sport, Dazn e Dazn1

19:30 Alaves-Getafe (Liga) – Dazn

19:30 Villarreal-Real Sociedad (Liga) – Dazn

20:30 Carrarese-Juventus U23 (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:30 Bari-Ternana (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carpi-Novara (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:45 Reggio Audace-Potenza (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

21:00 Manchester United-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Ascoli-Empoli (Serie B) – Dazn

21:00 Cremonese-Chievo (Serie B) – Dazn

21:00 Diretta Crotone-Pordenone (Serie B) – Dazn

Arbitro Abbattista. Va in scena in Calabria il big match della 34a giornata di Serie B, la partita Crotone Pordenone. In palio, una grossa fetta di chance di conquistare il secondo posto finale in campionato, con conseguente promozione diretta in Serie A. I calabresi, infatti, occupano al momento la piazza d’onore dietro al Benevento con 3 punti di vantaggio sui friulani e 5 sullo Spezia. Una vittoria questa sera significherebbe insomma molto per la squadra di Giovanni Stroppa.

Diretta Crotone Pordenone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Entella-Pisa (Serie B) – Dazn

21:00 Frosinone-Juve Stabia (Serie B) – Dazn

21:00 Livorno-Spezia (Serie B) – Dazn

21:00 Salernitana-Cittadella (Serie B) – Dazn

21:00 Trapani-Benevento (Serie B) – Dazn

21:00 Venezia-Pescara (Serie B) – Dazn e Dazn1

21:45 Diretta Inter-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro Massa.

Si chiude con la sfida di San Siroil programma della 32a giornata di Serie A. C’è grande voglia di riscatto tra i nerazzurri, protagonisti giovedì sera di un sofferto pareggio a Verona e scavalcati in classifica dall’Atalanta ora terza a discapito appunto di Lukaku e compagni, quarti. Vuole invece vincere il Torino per dare continuità al successo casalingo sul Brescia e mantenere così una giusta distanza di sicurezza con la zona più calda della classifica.

Diretta Inter Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Granada-Real Madrid (Liga) – Dazn

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo l’anticipo della 33a giornata di Serie A Atalanta-Brescia in programma alle ore 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.