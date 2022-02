Ultime Notizie » Come vedere Inter Milan Streaming » Inter-Milan Streaming Gratis, dove veder Diretta TV Derby

Dove vedere Inter-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 5 febbraio 2022 alle ore 18:00 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siroini Milano per la 24a giornata di Serie A 2021-22.

Va in scena a San Siro il Derby della Madonnina numero 230 della storia. Super mega sfida al vertice: sono solamente 4 i punti che separano i rossoneri dalla vetta occupata dai nerazzurri (53 punti) che devono però recuperare una partita, ossia quella contro il Bologna. Insomma, un derby che potrebbe lanciare la formazione di Inzaghi in fuga oppure, al contrario, consentire agli uomini di Pioli di rimanere in scia per la vetta. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Milan streaming gratis e diretta tv.

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei Derby di Milano disputati in Serie A (sei con la maglia del Milan, due per l’Inter). Solo Giuseppe Meazza (12), Gunnar Nordahl (11) e Stefano Nyers (11) ne contano più dello svedese nella storia della competizione.

Inter-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Inter-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Hakan Calhanoglu ha giocato 172 partite tra tutte le competizioni, prendendo parte a 74 reti, con la maglia del Milan. Nel suo periodo rossonero è stato il giocatore del Diavolo con più marcature (32) e più assist (42). Dopo la rete nella gara d’andata, il Milan potrebbe diventare la terza squadra differente contro cui il turco trova il gol in entrambe le prime due sfide giocate nel massimo campionato italiano (dopo Chievo e Fiorentina).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Caicedo, Sanchez. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Messias, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Ballo-Tourè, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Carbone-Peretti. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Ranghetti.

Edin Dzeko ha preso parte a sei gol contro il Milan in Serie A, tutti con la maglia della Roma (cinque centri, un assist). 5 di queste partecipazioni sono arrivate proprio allo stadio Meazza, inclusa una doppietta nei primi 28 minuti di gioco nel maggio 2017.

Alternative per vedere la partita Inter-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.