Dove vedere Juventus-Verona Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 6 febbraio 2022 alle ore 20:45 italiane allo stadio “Allianz Stadium” di Torino per la 24a giornata di Serie A 2021-22.

Il recente pareggio a reti bianche della Juventus in trasferta contro il Milan ha visto la nona partita consecutiva in cui i ‘Bianconeri’ sono rimasti imbattuti in Serie A, compensando il fatto che non sono mai riusciti a tirare in porta. Non dovrebbero però esserci problemi di questo tipo in attacco in questa partita, dato che la Juventus ha rafforzato le proprie fila offensive con l’acquisto dalla Fiorentina del giocatore contendente alla ‘Scarpa d’Oro’ Dusan Vlahovic per ben 70 milioni di euro, una cifra record per il mese di gennaio. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Verona streaming gratis e diretta tv.

In una sequenza iniziata nella stagione 1976/77, la Juventus è rimasta imbattuta nel secondo tempo nell’arco degli ultimi 26 scontri diretti casalinghi contro il Verona.

Juventus-Verona diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Juventus-Verona su sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Ben 10 degli ultimi 11 gol segnati da Dušan Vlahović in Serie A sono arrivati nella ripresa, con tre degli ultimi quattro che sono arrivati esattamente al 51° minuto. Per quanto riguarda il Verona, Nikola Kalinić ha contribuito a due gol (1 gol, 1 assist) nell’arco delle ultime due partite della sua squadra in Serie A, nonostante sia dovuto entrare dalla panchina dopo il 70° minuto in entrambe le partite.

Dopo aver segnato cinque reti nelle sue prime cinque sfide di Serie A contro il Verona con 24 tiri, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle successive cinque contro i gialloblu, pur tentando 27 conclusioni.

Attualmente a quota sette marcature, l’attaccante argentino è a un passo dal raddoppiare i centri realizzati in tutta la scorsa Serie A (quattro gol).

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Israel, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini, McKennie, Miretti, Kaio Jorge, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Alex Sandro, Perin, Bernardeschi. Squalificati: Locatelli. Diffidati: Danilo, Bernardeschi.

Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla. Squalificati: Simeone. Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Guardalinee: Cipressa-Fiore. Quarto Uomo: Baroni. Var: Doveri. Assistente Var: Di Vuolo.

Nel Verona mancherà per squalifica Giovanni Simeone, autore del 28% delle reti dei veneti nel campionato in corso (12/43): i gialloblu hanno giocato cinque gare di questa Serie A senza l’argentino titolare, non riuscendo mai a trovare il successo (2N, 3P).

Alternative per vedere Juventus-Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.