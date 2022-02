Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Serie A 24° turno: si gioca Inter-Milan e Juve-Verona: Orario Streaming, dove vederle

DIRETTA CALCIO – Tutto il mondo collegato in diretta streaming per vedere online il Derby di San Siro Inter-Milan di sabato che fa parte delle partite di calcio della 24a giornata del campionato di Serie A (scarica il calendario), la 5a giornata del girone di ritorno. In programma ci sono anche Fiorentina-Lazio, Venezia-Napoli e Juventus-Verona.

All’andata il Derby della Madonnina era terminato con il risultato di 1-1 con un rigore sbagliato da Lautaro Martinez che avrebbe potuto regalare i tre punti ai nerazzurri. “Il derby milanese non delude mai – afferma un tifoso nei commenti -. Sempre tanta passione e anche se una squadra è chiaramente migliore non è scontato che vincerà.

Onestamente lo metterei al di sopra del derby di Manchester. Soprattutto se consideri anche il significato storico”

Di seguito il programma del turno 24 del massimo campionato italiano con orari e dove verranno mostrate le partite in streaming diretta tv.

Sabato 5 Febbraio

15:00 Roma-Genoa (Serie A) – Dazn.

18:00 Inter-Milan (Serie A) – Dazn.

20:45 Fiorentina-Lazio (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Domenica 6 Febbraio

12:30 Atalanta-Cagliari (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Venezia-Napoli (Serie A) – Dazn.

15:00 Bologna-Empoli (Serie A) – Dazn.

15:00 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – Dazn.

18:00 Udinese-Torino (Serie A) – Dazn.

20:45 Juventus-Verona (Serie A) – Dazn.

Lunedì 7 Febbraio

20:45 Salernitana-Spezia (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite).