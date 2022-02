Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Lazio Streaming » Fiorentina-Lazio Streaming Gratis, dove vedere Alternativa Diretta TV

Dove vedere Fiorentina-Lazio Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 5 febbraio 2022 alle ore 20:45 italiane allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze per la 24a giornata di Serie A 2021-22.

Scontro diretto in chiave Europa al Franchi. I viola di Italiano e i biancocelesti di Sarri si sfidano al Franchi: per la Fiorentina è la prima gara del post-Vlahovic (andato alla Juventus), la Lazio punta sempre su Ciro Immobile. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Lazio streaming gratis e diretta tv.

La Fiorentina è la squadra che ha subito in media meno tiri a partita in questa Serie A (9.6 a match) – dall’altra parte la Lazio tenta mediamente 11 conclusioni a gara nel torneo in corso, il peggior dato tra squadre nelle prime 13 posizioni in classifica.

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato (3-0 contro la Salernitana e 0-0 con l’Atalanta): risale al marzo 2015 l’ultima striscia più lunga di clean sheet per i biancocelesti nella competizione, quando arrivarono a quattro di fila nella gestione di Stefano Pioli.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Lazio Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita si può guardare anche su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite).

⚽ Fiorentina-Lazio Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Fiorentina-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

dazn.it) e, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con Sky Go. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerati illegali in Italia.

L’allenatore della Fiorentina, Italiano, commenta la scelta del centravanti Carbal: “Piatek non è stato benissimo, i nazionali sono arrivati per la rifinitura, ma devo dire la verità: l’ho visto molto carico Cabral e ha una condizione eccellente. Arriva dal Basilea, ha grande voglia, dovrà trovare l’intesa coi compagni e il ritmo di un nuovo campionato ma abbiamo la pazienza di aspettarlo e di supportarlo. Spero che farà una grande gara”.

⚽ Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri.

Alternativa Online per vedere Fiorentina-Lazio Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.