Ultime Notizie » Derby della Madonnina » Derby della Madonnina: Alexis Sánchez e Arturo Vidal cercheranno di fermare il Milan

Sabato alle 18 c’è Inter-Milan. Dopo la pausa per le Nazionali tutte le stelle provenienti da diversi paesi tornano alle loro squadre per continuare con il calendario a livello di club. Tra questi anche Alexis Sánchez e Arturo Vidal impegnati sabato nella super-sfida della 24a giornata di Serie A: il Derby Inter-Milan.

L’Inter, in testa alla classifica, ospita la 230esima edizione del “Derby della Madonnina” con 4 punti di vantaggio sui rivali stracittadini del Milan e con una partita in meno ai più vicini (in classifica) rivali del Napoli ed allo stesso Milan. Tutto ciò ha fatto sì che l’Inter abbia un’ottima forma mentre cerca di vincere due titoli consecutivi di Serie A per la prima volta dal 2009/10, cioè prima che iniziasse l’incredibile record di 9 scudetti

consecutive della Juventus.

L’Inter arriva dopo una vittoria importante contro Venezia 2-1. D’altra parte, il Milan si presenta forte della seconda posizione in classifica (assieme al Napoli) con 49 punti in 23 giochi giocate. Una eventuale vittoria dei Rossoneri di Stefano Pioli significherebbe riaprire il discorso scudetto.

Indubbiamente, Sánchez, che è uno dei candidati per essere campione in Italia, vivrà un incontro vibrante: nessun tifoso del calcio dovrebbe perdersi.