Inter Milan streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 9 febbraio 2020, per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Milan streaming e diretta tv.

Inter Milan Streaming, classifica e ultimi risultati.

Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23a giornata di Serie A. A San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I nerazzurri, a 3 in classifica dalla capolista Juventus, vogliono il bottino pieno per continuare la corsa con i campioni d’Italia in carica e con la Lazio per la conquista dello scudetto. I rossoneri riprendono la lotta per un posto in Europa il prossimo anno dopo l’1-1 casalingo col Verona. Arbitro Maresca.

Inter Milan Live Streaming: ultime notizie formazioni.

Handanovic in dubbio fino all’ultimo dopo l’infrazione al mignolo della mano sinistra, Padelli pronto a prenderne ancora il posto tra i pali come a Udine. Ballottaggio Moses-Candreva sulla destra, a centrocampo dovrebbero esserci Barella, Brozovic ed Eriksen. In attacco Sanchez favorito su Esposito per far coppia con Lukaku. Attenzione però al cambio di modulo: provato infatti in allenamento il 3-5-1-1 con Eriksen in appoggio a Lukaku e Sensi a centrocampo con Brozovic e Barella. Bennacer rientra dalla squalifica e si riprende il centrocampo. Pioli riflette su un 4-4-1-1 con Bonaventura largo a sinistra e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Musacchio e Kjaer si contendono una maglia al centro della difesa, attenzione all’opzione Saelemaekers come esterno destro basso anche se al momento sembra favorito Conti.

Queste le probabili formazioni di Inter Milan:

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Borja Valero, Handanovic. Squalificati: Lautaro, Berni, Bastoni.

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli. Indisponibili: Duarte, Biglia.

Dove vedere diretta Inter Milan Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Squalificati: nessuno. Arbitro: Fabio Maresca, sezione di Napoli.

La partita di calcio Inter Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:00. Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45 di oggi, domenica 9 febbraio 2020. Inter Milan non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Inter Milan streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Inter Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui) che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione. Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Inter Milan.