Inter-Milan Streaming Gratis e Diretta TV. Quarto Derby di San Siro della stagione: in questa sfida di ritorno di Coppa Italia 2021-2022 si decide chi accederà alla finale partendo dallo 0-0 dell’andata. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 19 aprile allo stadio Giuseppe Meazza. Vige ancora la regola del gol doppio in trasferta, per questo motivo i nerazzurri di Simone Inzaghi non hanno altra scelta che vincere per andare in finale. Chi passa giocherà contro la vincente di Juventus-Fiorentina che si sfideranno domani sera (stessa ora) nella seconda semifinale. Ecco dove vedere Inter-Milan streaming gratis e diretta tv.

Inter-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni



Inter e Milan si affrontano per la 27esima volta in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai rossoneri per 10 successi a otto – completano otto pareggi. I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli si presentano all’appuntamento dopo avere vinto i rispettivi impegni in campionato: l’Inter si è imposta 3-1 sullo Spezia al Picco, mentre il Milan ha piegato il Genoa (2-0 al Meazza).

⚽ Probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Lazetic, Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Costanzo e Passeri. Quarto Uomo: Abisso. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Tolfo.

Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato in tre delle ultime sei partite ufficiali, mentre Olivier Giroud del Milan è uno dei cinque giocatori ad avere segnato tre gol nella stagione 2021/22 della Coppa Italia.

Inter-Milan Diretta: su che Canale guardarla al posto di Rojadirecta TV



Inter-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Inter-Milan sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Si tratta del quarto derby della Madonnina in questa stagione: oltre allo 0-0 della semifinale di andata si registrano anche l’1-1 del girone di andata e il successo per 2-1 in rimonta dei rossoneri nel match di ritorno (doppietta di Giroud in risposta al vantaggio interista firmato da Perisic).

Inter-Milan Streaming Gratis: ecco l’alternativa a Rojadirecta in italiano

Sarà possibile seguire il match Inter-Milan in diretta streaming, due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l'arco della navigazione.