Ultime Notizie » Calcio in TV » Seria A in TV: Inter-Milan Streaming Fiorentina-Lazio Gratis, dove vederle Stasera. Oggi c’è Roma-Genoa

Dove vedere in tv le partite di calcio Derby Inter-Milan, Fiorentina-Lazio, Roma-Genoa e tutte le altre di oggi sabato 5 febbraio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Milan-Lazio (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Timvision

13:00 Lorient-Lens (Ligue 1) – Sky Sport Football

13:00 Fiorentina-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Chelsea-Plymouth (Fa Cup) – DAZN

13:30 Kidderminster-West Ham (Fa Cup) – DAZN

13:30 Arsenal-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14:00 Zona Gol Serie B – DAZN

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Alessandria-Pisa (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Cosenza-Brescia (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Como-Lecce (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

14:00 Benevento-Parma (Serie B) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 255 Satelite) e Helbiz

14:00 Ternana-Reggina (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Helbiz

14:00 Crotone-Cittadella (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 257 Satellite) e Helbiz

14:00 Elche-Alaves (Liga) – DAZN

14:30 Arminia B-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Football

14:30 Bologna-Pescara (Campionato Primavera) – Solocalcio

14:30 Roma-Pomigliano (Serie A Femminile) – La7 e Timvision

14:30 Sampdoria-Sassuolo (Serie A Femminile) – Timvision

15:00 Diretta Roma-Genoa (Serie A) – DAZN

Dopo la pausa per il ritiro della Nazionale, torna la Seria A con la 24a giornata: si apre con Roma-Genoa. Mourinho con il 3-4-1-2. In attacco Zaniolo con Abraham, spalleggiati da Mkhitaryan. Pellegrini, non al meglio, parte dalla panchina. Spazio a Maitland-Niles e Oliveira. Blessin ha annunciato il forfait di Rovella e Criscito, che torneranno a lavorare in gruppo settimana prossima. Sulla fascia Hefti, squalificato Cambiaso. In mediana ballottaggio Amiri-Portanova. Davanti spazio al tandem Destro-Piccoli con Yeboah.

Diretta Roma-Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Bengaluru-Jamshedpur (Indian Super League) – Onefootball

15:30 Borussia Dortmund-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Manchester City-Fulham (FA Cup) – DAZN

16:15 Frosinone-Vicenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

16:15 Maiorca-Cadice (Liga) – DAZN

17:30 Wolfsburg-Greuther Furth (Bundesliga) – Sky Sport Football

18:00 Diretta Inter-Milan (Serie A) – DAZN

A San Siro va in scena la 230a edizione del “Derby della Madonnina“: è il big-match Inter-Milan. In attacco la coppia Dzeko-Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare. Il nuovo acquisto Caicedo dovrebbe andare subito in panchina. Sulla destra Dumfries. Ibra, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille, dà forfait, così come Rebic: spazio a Giroud. Si rivede Kessie, che insidia Diaz sulla trequarti. Saelemaekers in vantaggio su Messias, Calabria partirà dal 1′.

Tomori ha recuperato, ma partirà dalla panchina, come l’ultimo arrivato Lazetic.

Diretta Inter-Milan disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Ascoli-Perugia (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

18:30 Celta-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

18:30 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Football e Sky Sport 4K

20:00 Burkina Faso-Camerun (Finale 3°-4° Posto Coppa D’africa) – Discovery+

20:00 Psv-Az (Eredivisie) – Mola Tv

20:00 Boavista-Volta Redonda (Campionato Carioca) – Solocalcio

20:45 Diretta Fiorentina-Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

A concludere il primo round di parite del Turno N° 24 di Serie A è Fiorentina-Lazio. In attacco. con Nico Gonzalez ko, Piatek in vantaggio su Cabral per un posto da titolare al centro dell’attacco, sulla fascia ballottaggio Ikone-Callejon. Torreira si è negativizzato e dovrebbe giocare. Odriozola squalificato, chance per Venuti. Sarri recupera Pedro, che dovrebbe completare il tridente con Immobile e Zaccagni. Acerbi ancora out, spazio a Patric con Luiz Felipe. In regia torna Cataldi. Basic insidia Luis Alberto.

Diretta Fiorentina-Lazio sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Osasuna-Siviglia (Liga) – DAZN

21:00 Tottenham-Brighton (Fa Cup) – DAZN

21:00 Monaco-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Twente-Vitesse (Eredivisie) – Mola Tv.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.