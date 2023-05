Ultime Notizie » Calcio in TV » Inter-Milan Streaming Gratis, dove vedere EuroDerby in chiaro Diretta TV

Dove vedere Inter-Milan Streaming Gratis. Stasera 16 maggio 2023 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane, si terrà la partita di ritorno di semifinale di Champions League tra Inter e Milan, con il Giuseppe Meazza esaurito e un incasso record di circa 12,5 milioni di euro. L’Inter parte avanti con un vantaggio di 2-0 grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan nella gara d’andata, ma il Milan ha dimostrato di essere in grado di superare avversari difficili nel corso della competizione. I riflettori del calcio mondiale sono di nuovo puntati su Milano per un euroderby a 20 anni di distanza. Di seguito tutte le informazioni su formazioni e come vedere Inter-Milan streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: L’Inter ha vinto contro il Milan in tre competizioni diverse (Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League) in questa stagione. Questo è accaduto solo una volta prima, nel 1973/74, quando l’Inter ha vinto quattro volte contro il Milan in una sola stagione (due volte in Serie A e due volte in Coppa Italia).

Inter-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Inzaghi sembra intenzionato a riproporre la formazione titolare della Champions League per la partita successiva, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori come Brozovic e Lukaku. Correa dovrebbe essere recuperabile, mentre nelle file del Milan Leao, Krunic e Messias sono pronti a giocare. Saelemaekers sembra favorito sulla destra e Thiaw sostituirà Kjaer in difesa.

Il Milan ha un pessimo record di trasferte in Champions League, avendo vinto solo una delle ultime 16 partite a eliminazione diretta. La squadra ha difficoltà a segnare quando gioca in trasferta, avendo segnato solo 15 gol in 24 partite, con una media di 0.6 gol a partita. Per superare questo ostacolo, il Milan dovrà segnare almeno due gol nella prossima partita.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Correa, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Florenzi, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

Arbitro: Turpin (Francia).

Inter-Milan in TV e in chiaro



Diretta Inter-Milan tv sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Disponibile anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Riccardo Trevisani e Massimo Paganin saranno i commentatori della partita Inter-Milan trasmessa su Mediaset, mentre Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani commenteranno il derby su Sky. La partita non si puà vedere su “Rojadirecta Online” perchè non regolare.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle cinque partite delle fasi a eliminazione diretta della Champions League. Solo la Juventus è riuscita a raggiungere la finale senza perdere in queste fasi.

Inter-Milan Streaming Gratis in italiano



Inter-Milan streaming gratis su diverse piattaforme. Si potrà accedere alla partita su Mediaset Infinity, Sport Mediaset, Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW TV (a pagamento per tutti). Sarà sufficiente selezionare l’evento e, nel caso di Sky e NOW TV, essere in possesso del pacchetto calcio. La partita non si può vedere su “Roja Live Club” perchè considerata illegale in Italia.

Olivier Giroud ha segnato tutti e 23 i suoi gol in Champions League dall’interno dell’area di rigore, il che lo rende il giocatore con più gol segnati nella competizione provenienti esclusivamente da lì. Dal 2003/04, nessun altro giocatore è riuscito a segnare così tanti gol all’interno dell’area di rigore in Champions League. Giroud, attaccante del Milan, ha quindi stabilito un nuovo record in questa competizione.

Alternative per vedere Inter-Milan Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Inter-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

Federico Dimarco, calciatore dell’Inter, ha effettuato cinque passaggi decisivi durante le partite della Champions League, diventando il leader in questo ambito. Si tratta, inoltre, del record di un giocatore dell’Inter nella stessa competizione, eguagliando Samuel Eto’o nel 2010/11 e Wesley Sneijder nel 2009/10.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.