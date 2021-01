Ultime Notizie » Come vedere Inter Milan Streaming » Inter-Milan Streaming Diretta Gratis, dove vedere il Derby di Coppa Italia

Inter Milan Streaming Diretta – Alle 20:45 di oggi martedì 26 gennaio 2021 si gioca il primo quarto di finale della Coppa Italia 2020/21. Allo stadio di San Siro va in scena niente meno che il Derby della Madonnina Inter-Milan. Si tratta di una gara secca: chi vince passa il turno ed affronta in semifinale la vincente di Juve-SPAL in programma domani sera.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte prima della partita: “Servirà una prova di squadra. Ibrahimovic è un giocatore importante, ma credo che questo Milan non sia solo Zlatan. Sono una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente. Dobbiamo essere molto più cinici e determinati soprattutto quando arriviamo all’ultimo passaggio”.

Campanello d’allarme in casa Milan per le condizioni del nuovo arrivato Mario Mandzukic. Così Pioli: “Abbiamo avuto dei problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali dopo sabato. Solamente domani mattina (ndr oggi) sapremo se saranno disponibili. Bennacer sta meglio ma sarà disponibile per la partita contro il Bologna, Calhanoglu non è ancora disponibile”.

Inter-Milan probabili formazioni:

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Barella, Darmian; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Dove vedere Inter-Milan di Coppa Italia Streaming e Diretta TV.

Inter-Milan, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata, così come Tarjetarojaonline.

Questo sarà il secondo derby della stagione dopo quello di campionato in cui il Milan ha battuto l’Inter per 2-1 con gol di Ibrahimovic e Lukaku. Entrambi saranno in campo per questo secondo faccia a faccia. Sarà il derby numero 227 tra tutte le competizioni. L’Inter guida questa classifica con 82 vittorie contro 77. I pareggi sono 67. Più Sarà anche il 25° derby di Coppa Italia. In passato 24 incontri con 7 vittorie dell’Inter, 10 del Milan e 7 pareggi. 22 reti per i nerazzurri contro le 33 dei rossoneri.