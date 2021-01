Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Inter-Milan Streaming Chelsea-Wolverhampton Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Juve-Spal

Dove vedere calcio in tv: Inter-Milan (Coppa Italia) e tutte le altre di oggi martedì 26 gennaio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Sampdoria-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

19:00 Chelsea-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno.

19:00 Burnley-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

20:00 Emmen-Psv (Eredivisie) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

20:45 Diretta Inter-Milan (Coppa Italia) – Rai Uno.

Inter e Milan saranno protagoniste del spettacolare Derby di Coppa Italia. A San Siro prendono inizio i quarti di finali della competizione nazionale (domani c’è Atalanta-Lazio e Juve-SPAL, giovedì Napoli-Spezia). Sfida esaltante non solo per il fatto di essere il Derby della Madonnina (25esimo in Coppa Italia), ma anche perchè le due formazioni occupano le prime due posizione nella classifica di Serie A. Quindi attualmente sono le due migliori d’Italia.

Diretta Inter-Milan in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

21:15 Everton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno.

21:15 Manchester United-Sheffield United (Premier League) – Diretta sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

NB > I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

