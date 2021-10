Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis – Il big match, il Derby d’Italia, di oggi domenica 24 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 9a giornata di Serie A 2021-22. Prima volta per Simone Inzaghi che affronta la Juve da allenatore dell’Inter. I Bianconeri inseguono la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Si gioca a San Siro con capienza di pubblico dal vivo del 75%: sarà spettacolo puro! Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Inter e Juventus si scontrano nel “Derby d’Italia“: rivalità feroce contesa dalle due squadre che hanno vinto gli ultimi 10 scudetti. I padroni di casa sono attualmente in una posizione migliore dei loro avversari per riuscire ad allungare questa sequenza, anche se sono dietro di 8 punti rispetto al Milan (una partita in più) e 7 punti rispetto al Napoli (prima di Roma-Napoli), dopo una sequenza di risultati misti nelle ultime partite di campionato: pareggio casalingo contro l’Atalanta, vittoria sofferta contro il Sassuolo e sconfitta esterna contro la Lazio.

L’Inter è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A, in 85 occasioni, con 44 pareggi e 47 successi nerazzurri a completare il bilancio.

L’Inter ha vinto l’ultima partita casalinga contro la Juventus e non arriva a due successi interni consecutivi contro i bianconeri nella competizione dal 2010, quando sulla panchina nerazzurra c’era José Mourinho.

⚽ Dove vedere Inter-Juventus Diretta TV

Inter-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. Le immagini della diretta andranno in onda dopo Roma-Napoli che si gioca alle 18.

⚽ Inter-Juventus Streaming Gratis

Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Inter-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Max Allegri (Juventus): “Non sarà una partita decisiva perchè ce ne sono ancora tante da giocare e c’è tempo per recuperare, noi puntiamo ad essere lassù a marzo. Ai fini della classifica era più importante la partita con la Roma”. L’Inter di Simone Inzaghi cercherà di rialzarsi in campionato dopo il ko con la Lazio e soprattutto dovrà cercare il primo successo stagionale negli scontri diretti.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Juventus

I nerazzurri, infatti, oltre alla sconfitta dell’Olimpico hanno pareggiato con l’Atalanta e perso con il Real Madrid. Un ulteriore ko, inoltre, allontanerebbe ulteriormente i campioni d’Italia dalla vetta. Insomma, l’Inter deve sfruttare la spinta del suo pubblico per

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Morata, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L. Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge. Indisponibili: Rabiot, Kean.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Passeri.

L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Juan Cuadrado (nella foto di copertina), che ha segnato cinque gol contro i nerazzurri: il colombiano della Juventus ha realizzato una doppietta nella sua ultima sfida contro la squadra lombarda, garantendo alla Juventus un successo per 3-2 a maggio

Alternative per vedere Inter-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.