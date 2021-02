Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Inter-Juventus Coppa Italia Streaming Pisa-Frosinone Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Napoli-Atalanta

Dove vedere calcio in tv: Inter-Juventus (Coppa Italia), Pisa-Frosinone (Serie B) e tutte le altre di oggi martedì 2 febbraio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

14:00 Diretta Pisa-Frosinone (Serie B) – Dazn.

Diretta Pisa-Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

17:30 Pontedera-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Modena-Triestina (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Foggia-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

19:00 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno

19:00 Sheffield U-West Brom (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Inter-Juventus (Coppa Italia) – Rai Uno in chiaro.

Andata delle semifinali di Coppa Italia: a San Siro c’è il Derby d’Italia Inter-Juve (il ritorno si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il 9 febbraio, la settimana prossima). Le due formazioni si sono affrontate poche settimane fa in campionato, sempre al Giuseppe Meazza. In quel caso l’Inter vinse 2-0 sulla Juventus in una partita senza storia.

Diretta Inter-Juventus in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

20:45 Kilmarnock-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena.

21:15 Diretta Manchester United-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno.

Diretta Manchester United-Southampton sui canali digitali di Sky Sport Uno. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:15 Newcastle-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football.

NB > I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

