Dove vedere Inter-Fiorentina Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 18 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

L’Inter di Simone Inzaghi sfida in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo aver saputo il risultato di Napoli-Udinese delle 15, in una gara crocevia della lotta Scudetto e di quella per l’Europa. I nerazzurri, che hanno sempre da recuperare la gara con il Bologna, sono scivolati al 3° posto in classifica con 59 punti, frutto di 17 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, e sono distanziati di 4 lunghezze dal Milan capolista. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Nicolò Barella ha fatto due assist nel primo tempo nell’ultima partita casalinga dell’Inter (5-0), contribuendo ai suoi nove assist in questa stagione di Serie A. Lucas Torreira della Fiorentina ha visto quattro cartellini gialli ed uno rosso nell’arco delle sue ultime sette presenze in Serie A, ma ha anche segnato il gol della vittoria l’ultima volta!

⚽ Dove vedere Inter-Fiorentina Diretta invece di Rojadirecta TV

Inter-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

I nerazzurri vengono da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria negli ultimi 4 turni di campionato, mentre i viola hanno rimediato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 sfide. Lautaro Martínez, autore di 14 reti, è il miglior marcatore nerazzurro, dall’altra parte, partito a gennaio Vlahovic, il più prolifico è il terzino sinistro Cristiano Biraghi, che conta al momento 4 goal.

⚽ Inter-Fiorentina Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

I toscani dovranno guardarsi inoltre con particolare attenzione da Hakan Chalanoglu: il turco, infatti, vanta 8 partecipazioni al goal contro la Fiorentina in Serie A (4 goal e 4 assist), più che con qualsiasi altra squadra.

Inter-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nell’Inter Brozovic solo oggi proverà per vedere la risposta del polpaccio: in caso di forfait dentro Vidal.

Krzysztof Piatek ha giocato tre partite senza trovare la rete contro l’Inter in Serie A, contro nessuna squadra ha giocato più gare senza segnare nel massimo campionato italiano; l’attaccante della Fiorentina, dopo sole sette presenze, è a una sola rete di distanza da quanto fatto nel 2019/20 con la maglia del Milan (quattro gol in 18 partite).

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

In difesa torna D’Ambrosio. Qui Fiorentina: Duncan cerca un posto a scapito di Bonaventura, in attacco è ballottaggio tra Ikoné e Sottil.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, M Quarta, Nastasic, Amrabat, Maleh, Bonaventura, Callejon, Saponara, Sottil, Cabral. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Valeri. Assistente Var: Zufferli.

Cristiano Biraghi è il difensore che ha mandato più volte un compagno al tiro in questo campionato (46); il capitano della Fiorentina ha giocato 26 partite in Serie A con la maglia dell’Inter, nella stagione 2019/20, in cui ha anche realizzato due reti, suo record nella competizione prima dei quattro gol di questo torneo 2021/22.

Alternativa Online per vedere Inter-Fiorentina Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.