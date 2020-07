Inter Fiorentina Live Streaming e Diretta TV sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 21:45 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 ed è valida per la 35a giornata di Serie A. Si gioca dopo Parma-Napoli delle 19:30. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Inter Fiorentina streaming.

Inter Fiorentina si affrontano questa sera per la quartultima giornata di Serie A. Sembrano svanite le speranze dei nerazzurri di poter rincorrere il sogno scudetto, dopo il pareggio di Roma di domenica scorsa e la vittoria della Juventus sulla Lazio il giorno successivo: ora i punti di ritardo dei ragazzi di Conte sui bianconeri sono 8, a 4 partite dalla fine (12 punti in palio). I viola vengono invece dal 2-0 casalingo sul Torino, grazie al quale hanno raggiunto quota 42 punti in classifica.

Inter Fiorentina streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Per la sfida con la Fiorentina, torna Lukaku dal 1′: a fare spazio al belga sarà Lautaro. Stagione finita per Vecino che si opera al ginocchio. Iachini conferma Terracciano tra i pali. Chiesa esterno destro, davanti la coppia Ribery-Cutrone.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore Iachini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi.

Inter Fiorentina Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Inter Fiorentina in diretta tv a partire dalle ore 21:45 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Rojadirecta è illegale.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo. E’ un servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Online su Now TV per tutti (per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC). Inter Fiorentina non viene trasmessa in chiaro.

Come guardare Inter Fiorentina streaming gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Inter Fiorentina online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming.