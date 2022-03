Ultime Notizie » Cagliari Milan Rojadirecta » Seria A in TV: Inter-Fiorentina Streaming Napoli-Udinese Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Cagliari-Milan

Dove vedere in tv le partite di calcio Inter-Fiorentina, Napoli-Udinese e Cagliari-Milan di Serie A, Barcellona-Osasuna (Liga), e tutte le altre di oggi sabato 19 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:00 Zona Gol Serie B – DAZN

14:00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

14:00 Parma-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

14:00 Monza-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

14:00 Reggina-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

14:00 Ternana-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

15:00 Diretta Napoli-Udinese (Serie A) – Dazn

30a giornata di Serie A. Spazio per Anguissa nel 4-3-3 di Spalletti. Zielinski ancora verso la panchina, torna Insigne dal 1′. Walace rientra dalla squalifica. Arslan in ballottaggio con Makengo. Perez out per una distorsione alla caviglia: in difesa dovrebbe toccare a Zeegelaar. Davanti Deulofeu e Beto, ma Success scalpita.

Diretta Napoli-Udinese disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:30 Hertha-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16:15 Frosinone-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

16:15 Elche-Valencia (Liga) – DAZN

18:00 Diretta Inter-Fiorentina (Serie A) – Dazn

Brozovic ha svolto differenziato anche alla vigilia e dunque dà forfait. In regia al suo posto ci sarà Calhanoglu. A destra dovrebbe toccare a Dumfries, a sinistra invece Inzaghi potrebbe far rifiatare Perisic e concedere una chance dall’inizio a Gosens. Davanti Lautaro e Dzeko, con Sanchez e Correa pronti a entrare a gara in corso. Italiano a San Siro senza gli infortunati Bonaventura e Amrabat. Davanti ancora il tridente Gonzalez, Piatek e Sottil, ma Cabral e Ikonè chiedono spazio. Recuperato Biraghi dopo un leggero affaticamento.

Diretta Inter-Fiorentina disponibile su DAZN.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:08 Cincinnati-Inter Miami (MLS) – DAZN

18:08 New York FC-Philadelphia Union (MLS) – DAZN

18:15 Middlesbrough-Chelsea (FA Cup) – DAZN

18:30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

18:30 Osasuna-Levante (Liga) – DAZN

20:38 LA Galaxy-Orlando City (MLS) – DAZN

20:45 Diretta Cagliari-Milan (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Baselli è positivo al Covid, dentro Deiola al fianco di Grassi e Marin. In attacco Mazzarri potrebbe scegliere Pereiro per affiancare Joao Pedro. In difesa Carboni insidia Altare. Pioli ha annunciato il forfait di Maldini per la febbre. Tonali e Brahim Diaz sono partiti con la squadra e andranno in panchina.

Diretta Cagliari-Milan sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Rayo Vallecano-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

