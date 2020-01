Si gioca questa sera Inter Fiorentina in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia TIM Cup. Chi vince affronterà il Napoli in semifinale. I nerazzurri giungono a questa fase della competizione dopo avere sconfitto il Cagliari col punteggio di 4-1 nel turno precedente, e inseguono la conquista del trofeo dal 2011. A San Siro ci saranno 50 mila spettatori. I viola, invece, hanno già giocato tre incontri nell’edizione della Coppa Italia in corso, sconfiggendo nell’ordine Monza, Cittadella e Atalanta.

Inter Fiorentina Streaming RaiPlay e Diretta Rai TV.



La partita di calcio Inter Fiorentina in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501.

Inter Fiorentina, le probabili formazioni.

Fischio d'inizio alle ore 20:45 di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020.

Prima sfida di Coppa Italia tra gli allenatori Conte e Iachini e contro la rispettiva avversaria di giornata. In Serie A è uno il precedente tra i due tecnici a favore dell’attuale allenatore nerazzurro. Dopo la doppietta all’esordio nella competizione, Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore dell’Inter a segnare più di due reti in un’edizione di Coppa Italia da Marcelo Brozovic (tre marcature nella Coppa Italia 2015/16) e prima di lui Samuel Eto’o (cinque nel 2010/11). Il belga e Lautaro Martinez sono due dei 5 giocatori della Serie A che sono riusciti a segnare almeno 15 reti in stagione in tutte le competizioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini.

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1.