Burger King vuole lasciare la Russia, ma il suo contratto non lo consente

Burger King non potrà seguire le tante compagnie occidentali che si sono ritirate dalla Russia in risposta all’azione militare lanciata il 24 febbraio da Vladimir Putin in Ucraina.

In una lettera inviata giovedì ai suoi dipendenti, la famosa catena di fast food ha affermato che i suoi partner locali vogliono mantenere aperti i suoi 800 ristoranti e che gli accordi legali non consentono all’azienda di chiuderli unilateralmente.

“Vorremmo sospendere immediatamente tutte le operazioni di Burger King in Russia? Sì. Possiamo imporre una sospensione delle operazioni oggi? No”, ha scritto David Shear, presidente della società madre di Burger King, Restaurant Brands International (RBI).

Alexander Kolobov, il partner che gestisce i punti vendita Burger King in Russia, ha rifiutato di chiudere i ristoranti, quindi la catena, entrata nel mercato russo 10 anni fa, è legalmente vincolata da tale decisione.

In effetti, affinché Burger King forzasse la sospensione delle operazioni, avrebbe bisogno dell’aiuto del governo russo, cosa che secondo la compagnia ‘non accadrà presto’.

Shear ha spiegato che gli accordi legali della società con partner e franchisee richiedono impegni a lungo termine da entrambe le parti.

“Nessun investitore serio in nessun settore al mondo accetterebbe un rapporto d’affari a lungo termine con fragili clausole risolutive”, ha concluso il dirigente. “Questo è esattamente il motivo per cui diciamo che è un processo legale complicato, quando ci chiedono perché non possiamo chiudere unilateralmente l’accordo”.

RBI sta cercando di vendere la sua partecipazione nella joint venture russa, ma il processo richiederà tempo, secondo Shear. Nel frattempo, la società ha sospeso tutto il supporto aziendale per i suoi punti vendita in Russia, incluso il ‘marketing’ e il supporto della catena di approvvigionamento.

Il principale rivale di Burger King, McDonald’s, ha annunciato la chiusura dei suoi punti vendita in Russia la scorsa settimana. Lo stesso giorno, altre grandi aziende di cibo e bevande, come Coca-Cola, PepsiCo e Starbucks, hanno seguito l’esempio.