Ultime Notizie » cagliari » Serie A Cagliari-Milan 0-1: Bennacer al 59′ su sponda di Giroud, respinto l’assalto del Napoli

DIRETTA CALCIO – Il Milan vince a Cagliari 0-1 con gol di Bennacer al 59′ su sponda di Giroud, e torna solo in vetta alla classifica dopo che il Napoli, vincendo in rimonta in casa sull’Udinese lo aveva raggiunto nel match delle 15.

Non c’è dubbio che il Milan si trova nella posizione ideale per subentrare all’Inter nel prestigioso titolo di Campione d’Italia: va dritto dritto alla conquista dello scudetto di Serie A. Il sette volte vincitore della Champions League, sotto la guida del suo allenatore Stefano Pioli, sta completando un magnifico percorso. Quanto al Cagliari, voleva dimostrare la sua forza in quel dell’Arena Sardegna per mettere terra in mezzo ai posti retrocessione, ma è andata a finire in un altro modo.

Per quanto possa sembrare sorprendente, i rossoneri non sono stati in grado di imporre il proprio gioco per gran parte della partita. Inoltre, la posta in gioco si svilupperebbe con una tremenda parità e con un buon scambio di colpi tra i due contendenti. Anche così, il Milan è riuscito a portare a casa tutti e tre i punti grazie al magnifico legame di Olivier Giroud con Ismaël Bennacer. Nuovamente a +3 dal Napoli e, +6 dall’Inter fermata in casa sull’1-1 dalla Fiorentina.

Il tabellino di Cagliari-Milan risultato esatto finale 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 59’ Bennacer (M).

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova (82’Pereiro), Grassi (82’Keita), Marin, Lykogiannis (68’Deiola), Dalbert (75’ Zappa); Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Walter Mazzarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Messias (78’Saelemaekers), Diaz (71’Krunic), Leao (71’Rebic); Giroud (87’Ibrahimovic). Allenatore Stefano Pioli.

Arbitro: Di Bello. Ammoniti: Bellanova.

Dove vedere Cagliari-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 21 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

Nella 30esima giornata di Serie A i rossoblù di Walter Mazzarri ospitano all’Unipol Domus la formazione di Stefano Pioli, attuale capolista del campionato. I rossoneri scenderanno in campo dopo aver saputo i risultati di Napoli-Udinese e Inter-Fiorentina: le prime tre squadre in campionato raccolte in pochi punti per una emozionante corsa scudetto. Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Milan streaming gratis e diretta tv.

Gastón Pereiro ha fatto gol nel secondo tempo in due delle ultime quattro partite casalinghe del Cagliari. Tutti e otto i suoi gol da quando è nel club sono arrivati dopo l’intervallo. Pericoloso anche lui nel finale, gli ultimi tre gol di Olivier Giroud per il Milan in Serie A, tutti in trasferta, sono arrivati nel secondo tempo.

⚽ Dove vedere Cagliari-Milan Diretta invece di Rojadirecta TV

Cagliari-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). DAZN ha affidato il racconto del match a Dario Mastroianni e il commento tecnico a Simone Tiribocchi. La telecronaca Sky è invece composta da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A giocate contro il Cagliari (otto reti totali). L’ultimo giocatore capace di trovare il gol per otto presenze consecutive contro una singola avversaria nel massimo campionato è stato Christian Vieri, contro il Perugia tra il febbraio 1999 e il dicembre 2003 (12 gol in questo arco temporale contro gli umbri).

⚽ Cagliari-Milan Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Cagliari-Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

L’ultima sfida tra i due tecnici risale al 28 gennaio 2022, quando il Milan di Pioli aveva battuto il Torino di Mazzari per 4-2 ai quarti di finale di Coppa Italia.

Cagliari-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

I rossoblù sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Spezia e Lazio, dopo la vittoria contro il Torino e il sorprendente pareggio casalingo contro il Napoli. I rossoneri di Stefano Pioli, in testa alla classifica con 63 punti, arrivano in Sardegna dopo le due vittorie di misura proprio sui partenopei e sull’Empoli, con l’obiettivo di provare a tenere a debita distanza le rivali Scudetto.

In casa Cagliari: Baselli è positivo al Covid, dentro Deiola al fianco di Grassi e Marin. In attacco Mazzarri potrebbe scegliere Pereiro per affiancare Joao Pedro. In difesa Carboni insidia Altare. In casa Milan: Chance per Diaz che sembra stare meglio di Tonali: lo spagnolo ha smaltito la febbre e potrebbe partire dal 1′.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Keita; Joao Pedro. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Carboni, Lykogiannis, Rog, Ceter, Obert, Pavoletti, Pereiro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Brahim Diaz, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti e Del Giovane. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Meli.

Nessuna squadra ha segnato più del Milan nei 15 minuti iniziali di gara in questo campionato (11 gol, come Lazio e Verona), nessuna ha fatto peggio del Cagliari nello stesso intervallo (due reti, come Salernitana e Genoa).

Alternativa Online per vedere Cagliari-Milan Streaming Gratis

Alternative per vedere Cagliari-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.