DIRETTA Inter Atalanta STREAMING – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Inter Atalanta evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. E’ il terzo anticipo della 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata, dopo Cagliari-Milan delle 15 e Lazio-Napoli delle 18.

I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione esaltante, che li porta a giocarsi oggi il titolo di campione di inverno partendo alla pari con Juventus. Indimenticabile anche l’annata degli orobici, al momento quinti a 34 punti, qualificati agli ottavi di Champions League e reduci da due 5-0 casalinghi consecutivi ai danni di Milan e Parma.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato 14 gol nelle prime 18 partite di campionato.

Inter Atalanta Streaming, ecco le probabili formazioni.

E’ la sua migliore annata a livello di reti a questo punto della stagione; l’ultimo giocatore a segnare almeno 15 reti nelle sue prime 19 gare in assoluto di Serie A fu Andriy Shevchenko nel 1999/2000. Il fantasista dell’Atalantaha segnato sei gol finora in campionato, non aveva mai raggiunto questo risultato in un girone di andata in Serie A.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: Skriniar, Barella.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Inter Atalanta Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Inter Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, con inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, sabato 11 gennaio 2020.

Inter Atalanta streaming è disponibile su DAZN per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45.