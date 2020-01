Lazio-Napoli 1-0, 10a vittoria di fila per 120 anni di Storia.

DIRETTA CALCIO – La Lazio di Inzaghi si conferma come l’antagonista di Juventus e Inter, vincendo contro il Napoli al’Olimpico con un gol del solito Ciro Immobile all’82’: pasticcio di Ospina in area di rigore che tenta un dribbling sull’attaccante e…

Pur avendo concesso il 58% di possesso palla al Napoli, i laziali trovano i tre punti nei minuti finali e regalano ai propri tifosi un record assoluto delle 10 vittorie consecutive (una in più della Lazio di Eriksson del ’99-2000) per festeggiare i propri 120 di storia.

42 punti in classifica e con una partita in meno: sempre in scia di Inter e Juventus.

Nel secondo tempo la squadra di Gattuso ha la più limpida occasione da gol con Zielinski che al 68′ colpisce il palo. Per il Napoli più di un rammarico in quanto la squadra di Gattuso avrebbe anche giocato una buona partita, ma ancora una volta un episodio si è rivelato decisivo e in forma negativa.

LAZIO-NAPOLI 1-0

Marcatori gol: 2′ Ciro Immobile (L).

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (81′ Berisha), Luis Alberto (90′ Jony), Lulic; Caicedo (64′ Cataldi), Immobile. All: Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan (84′ Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon (88′ Elmas), Milik, Insigne (91′ Lozano). All: Gattuso.

Ammoniti: Lazzari (L), Manolas (N), Lulic (L), Mario Rui (N).