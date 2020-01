DIRETTA Lazio Napoli STREAMING – Si gioca alle ore 18 italiane di oggi Lazio Napoli evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. E’ il secondo anticipo della 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata, dopo Cagliari-Milan delle 15.

I biancocelesti hanno iniziato il nuovo anno solare aggiudicandosi la sfida di Brescia grazie al gol nel recupero di Immobile, e viaggiano con 6 punti di ritardo rispetto al duo di testa Juventus ed Inter ma con una partita in meno. Epifania amara invece per i partenopei, nettamente sconfitti in casa dall’Inter e fermi in classifica a 24 punti alla pari col Torino.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato cinque reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato: solo il 42% delle squadre del torneo – esclusa la Lazio – hanno fatto meglio (otto su 19). Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei con almeno sette reti messe a segno nel 2019/20, Arkadiusz Milik (nove) è l’unico con meno di 10 presenze.

Lazio Napoli Streaming, ecco le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: Lukaku, Vavro, Correa. Squalificati: Parolo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Lazio Napoli Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Lazio Napoli in diretta tv è sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con inizio collegamenti a partire dalle ore 17:30 di oggi, sabato 11 gennaio 2020.

Lazio Napoli streaming è disponibile su Sky Go per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 18:00.