Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Atalanta, Cagliari-Milan, Lazio-Napoli, Tottenham-Liverpool e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

09:30 Perth Glory-Adelaide United (A-League) – Si Solocalcio.

11:00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia.

11:00 Chievo-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

13:00 Napoli-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:30 Crystal Palace-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

13:30 Brentford-Qpr (Championship) – Dazn.

14:30 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Rieti-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Cagliari-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Abisso. La sfida Cagliari Milan apre la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. I sardi, 29 punti in classifica, vengono dalla pesante sconfitta subita allo Juventus Stadium in occasione della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, 4-0 per i bianconeri il finale;. Male anche il Milan, che in graduatoria è a -7 rispetto ai padroni di casa, nella prima uscita ufficiale del 2020: 0-0 in casa con la Sampdoria al termine di un match che i rossoneri hanno anche rischiato di perdere.

Diretta Cagliari Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cavese-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Leicester-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Bordeaux-Lione (Ligue 1) – Dazn.

18:00 Streaming Lazio-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Orsato. Lazio Napoli scendono in campo quest’oggi alle 18 per la 19a giornata di Serie A, ultima di andata. I biancocelesti hanno iniziato il nuovo anno solare aggiudicandosi la sfida di Brescia grazie al gol nel recupero di Immobile, e viaggiano con 6 punti di ritardo rispetto al duo di testa Juventus ed Inter ma con una partita in meno. Epifania amara invece per i partenopei, nettamente sconfitti in casa dall’Inter e fermi in classifica a 24 punti alla pari col Torino.

Diretta Lazio Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Tottenham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Inter-Atalanta Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

19:30 Triestina-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports.20:00 Metz-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn.

Arbitro Rocchi. Va in scena a San Siro uno dei tanti big match di questa 19a giornata di campionato, il derby lombardo Inter Atalanta. I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione esaltante, che li porta a giocarsi oggi il titolo di campione di inverno partendo alla pari con Juventus. Indimenticabile anche l’annata degli orobici, al momento quinti a 34 punti, qualificati agli ottavi di Champions League e reduci da due 5-0 casalinghi consecutivi ai danni di Milan e Parma.

Diretta Inter Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Roma-Juventus a Real Madrid-Atletico Madrid.

Tra le partite da vedere domani, evidenziamo dell’ultima giornata di andata di Serie A, tra cui Udinese-Sassuolo alle 12:30, Fiorentina-Spal alle 15:00, Verona-Genoa alle 18 e Roma-Juventus alle 20:45. Alle 19, inoltre, la Finale Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atletico Madrid. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.