DIRETTA Serie A: da Inter-Atalanta a Roma-Juventus, classifica orario partite streaming Sky DAZN 19a giornata.

DIRETTA CALCIO – Tutte le informazioni sulle prossime partite di Serie A e dove vederle in streaming e in tv. E’ la 19a giornata di Serie A stagione 2019-2020 ultimo turno del girone di andata. Inizierà sabato 11 gennaio 2020 con Cagliari-Milan (Ibrahimovic dal primo minuto?), Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, e terminerà lunedì 13 gennaio 2020 con il posticipo Parma-Lecce. Domenica in evidenza il big match Roma-Juventus.

Le partite della 19a giornata di Serie A in diretta streaming Sky DAZN.

Di seguito il programma completo e aggiornato delle partite con gli orari d’inizio delle dirette streaming. Come di consueto il paniere in televisione sarà condiviso tra Sky e DAZN.

Sabato 11 Gennaio

15:00 Cagliari-Milan – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Lazio-Napoli – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Inter-Atalanta – Dazn.

Domenica 12 Gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo – Dazn.

15:00 Fiorentina-Spal – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Torino-Bologna – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Lunedì 13 Gennaio

15:00 Sampdoria-Brescia – Dazn.18:00 Verona-Genoa – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).20:45 Roma-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Parma-Lecce – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Classifica Serie A aggiornata prima dell’inizio del turno 19.

Inter e Juventus capoliste con 45 punti. Lazio terza con 39 punti. Roma 35 punti, Atalanta 34 e Cagliari 29 punti. Questo per quanto riguarda le prime sei posizioni che regalano gli accessi a Champions League (4) e Europa League (2) […] Ultima SPAL con 12 punti.

NB: Lazio e Verona un partita in meno.

Classifica capocannonieri Serie A aggiornata prima della 19a giornata.

Immobile (Lazio) è in testa alla classifica con 19 gol grazie alla doppietta realizzata in casa del Brescia. Lukaku (Inter) con 14 gol. CR7 Cristiano Ronaldo (Juventus), grazie all’hat-trick (tripletta) contro il Cagliari, supera João Pedro (Cagliari) con 11 gol, e si posiziona subito dietro al belga con 13 gol. Segue Muriel (Atalanta) con 10 gol.