DIRETTA Cagliari Milan STREAMING – Si gioca alle ore 15 italiane di oggi Cagliari Milan evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. E’ il primo anticipo della 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata.

I sardi, 29 punti in classifica, vengono dalla pesante sconfitta subita allo Juventus Stadium in occasione della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, 4-0 per i bianconeri il finale;. Male anche il Milan, che in graduatoria è a -7 rispetto ai padroni di casa, nella prima uscita ufficiale del 2020: 0-0 in casa con la Sampdoria al termine di un match che i rossoneri hanno anche rischiato di perdere.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha realizzato 11 reti su calcio di punizione diretta nei top-5 campionati europei (tre in Serie A, uno in Liga e sette in Ligue 1): l’unico con la maglia rossonera risale a gennaio 2012, proprio contro il Cagliari.

Ecco le probabili

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello. Squalificati: nessuno.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Krunic; Calhanoglu; Ibrahmovic, Leao. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Cagliari Milan Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Cagliari Milan in diretta tv è sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con inizio collegamenti a partire dalle ore 14:30 di oggi, sabato 11 gennaio 2020.

Cagliari Milan streaming è disponibile su Sky Go per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 15:00.