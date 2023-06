Ultime Notizie » Bibbia » Potrebbe l’Intelligenza Artificiale cambiare la religione e riscrivere la Bibbia?

Lo storico e scrittore israeliano Yuval Noah Harari ha predetto che in futuro l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare religione e creare una nuova Bibbia.

“[AI] è la prima tecnologia in grado di creare nuove idee. La stampa, la radio, la trasmissione televisiva, diffondendo idee create dal cervello umano, dalla mente umana, ma non possono creare un’idea”, ha detto durante il forum “AI e il futuro dell’umanità“, che si è svolta la scorsa settimana a Lisbona. “Johannes Gutenberg stampò la Bibbia a metà del XV secolo; la tipografia stampava tutte le copie della Bibbia che Gutenberg aveva ordinato, ma non creò una sola nuova pagina”, ha spiegato.

“L’AI può scrivere una nuova Bibbia”

In tal senso, ha sottolineato che, grazie alle innovazioni dell’intelligenza artificiale, “può persino scrivere una nuova

Bibbia “. “Nel corso della storia, le religioni hanno sognato di avere un libro scritto da un’intelligenza sovrumana, da un’entità non umana”, ha proseguito.

“Tra pochi anni, potrebbero esserci religioni effettivamente corrette… basti pensare a una religione il cui libro sacro è scritto da un’intelligenza artificiale. Potrebbe diventare una realtà tra qualche anno”, ha predetto Harari.