Codice Segreto della Bibbia: Profezie nelle Sacre Scritture?

Nel 1997, il giornalista Michael Drosnin ha scioccato il mondo pubblicando “Il codice segreto della Bibbia”, un libro in cui predisse eventi futuri che si sono avverati.

Il Codice Segreto della Bibbia, noto anche come Codice della Torah, consiste in gruppi di parole e frasi che dovrebbero avere un significato specifico. Alcuni studiosi affermano che queste parole sono state poste in forma crittografata nella Bibbia.

Le profezie de “Il codice segreto della Bibbia”

Il codice è stato scoperto nella versione ebraica dell’Antico Testamento. Coloro che li indagano, assicurano che questa versione è l’unica in cui compaiono le profezie.

Il metodo utilizzato per scoprire il codice è rimuovere gli spazi tra determinate parole. In questo modo il testo diventa un unico estratto di 304.805 caratteri.

Questa sequenza viene inserita in un computer che esegue la scansione della lunga riga per le parole e le frasi immesse nel programma.

Inizia con la prima lettera e leggi tutto il testo di seguito, poi salta una lettera, poi due. Seguendo questa sequenza fino al termine. Immediatamente, ripete lo stesso processo, iniziando con la seconda lettera, poi la terza, fino al termine.

Questo processo è chiamato ELS, che sta per Equidistant Letter Sequences, che vengono riorganizzate per presentarlo come una matrice o un cruciverba.

Il codice predice eventi accaduti molto tempo dopo la Bibbia. Vengono indicati nomi, date, luoghi e altre caratteristiche sorprendenti. Alcune delle predizioni che appaiono nel Codice segreto della Bibbia sono:

“Shakespeare – portato in scena – Macbeth – Amleto.

Hitler – uomo malvagio – nazista e nemico – massacro,

Edison – elettricità – lampadina.

Newton – gravità”.

Nel Medioevo, i teologi ebrei suggerivano che, poiché l’Antico Testamento era l’incarnazione della parola di Dio, la disposizione di quel testo ha un rapporto diretto con le cose del mondo.

Un antico segreto o semplice casualità

Questa dottrina fu il fondamento di una serie di discipline chiamate Kabbalah (Cabala ebraica).

Questi consistevano nell’esame di testi biblici per comprendere la storia dell’Universo, o modificarla per influenzare la realtà.

Secondo la leggenda, alcuni cabalisti compirono miracoli grazie alla loro comprensione delle sacre scritture. Nacque così la tradizione secondo la quale Dio inserì gli insegnamenti codificati attraverso la trascrizione dei suoi messaggeri. Ma gli scettici hanno una visione diversa, e cioè che il modello usato da Drosnin ha dimostrato di applicarsi ad altri libri.

Sebbene la probabilità di trovare una sequenza casuale che abbia una parola significativa sia bassa. Ci sono così tanti punti di partenza e distanze possibili che è ovvio che ne apparirà uno. Ad esempio, il matematico australiano Brendan McKay ha trovato molte sequenze simili in Moby Dick che erano legate ad eventi moderni.

Altri esperti hanno anche trovato più esempi in altri testi. Inoltre, Drosnin usò la flessibilità della lingua ebraica a suo vantaggio, mescolando liberamente l’ebraico classico con l’ebraico moderno. Oltre alle variazioni nell’uso di K e T.

Sebbene siano state pubblicate più prove che è possibile trovare messaggi in altri testi, molti esperti affermano che, anche così, il Codice Segreto della Bibbia nasconde molti più messaggi rispetto al resto.