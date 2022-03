Dove vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 15 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

La Juventus (quarta in classifica con 56 punti, 4 in meno dell’Inter che ieri ha pareggiato in casa contro la Fiorentina) si rituffa sul campionato per dimenticare la disfatta contro il Villarreal in Champions League: allo “Stadium” per la trentesima giornata arriva la Salernitana ultima in classifica. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Salernitana streaming gratis e diretta tv.

Álvaro Morata ha segnato tre dei suoi otto gol in questa stagione di Serie A nelle sole ultime due partite di campionato, segnando due gol nei primi 35 minuti di gioco. La Salernitana è imbattuta in tutte e cinque le partite in cui Milan Djurič ha fatto gol o assist in questa stagione di Serie A (2 vittorie, 3 pareggi), con tre dei suoi quattro gol che sono arrivati dopo l’ora di gioco.

⚽ Dove vedere Juventus-Salernitana Diretta invece di Rojadirecta TV

Juventus-Salernitana diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

I Bianconeri in Serie A non perdono da quindici giornate, periodo in cui hanno collezionato ben dieci vittorie e cinque pareggi. La Salernitana invece non vince dal 9 gennaio quando ha sconfitto il Verona al “Bentegodi”.

⚽ Juventus-Salernitana Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Nella gara d’andata la Juventus si è imposta per 0-2 con reti di Paulo Dybala e Alvaro Morata. La Salernitana ha battuto solo una volta i bianconeri nel lontano 1999 quando all’Arechi finì 1-0 grazie al goal firmato da Marco Di Vaio.

Juventus-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

4-2-3-1 per Allegri con Vlahovic sempre in campo.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Dietro il tridente formato da Cuadrado, Dybala e Morata per sopperire alla positività di Locatelli. Ancora out Bonucci e Alex Sandro. Mazzocchi e Mikael recuperati. Al centro della difesa ballottaggio Gyomber-Dragusin. Davanti Bonazzoli, Verdi e Kastanos dovrebbero supportare ancora Djuric, ma restano vive anche le chance per Perotti e il ristabilito Ribery.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Locatelli, Akè. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Vlahovic, Pellegrini.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Strandberg, Veseli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: De Meo-Mokhtar. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Abisso. Assistente Var: Alassio.

Dopo le tre reti segnate tra Spezia e Sampdoria, Álvaro Morata potrebbe trovare il gol in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A; l’ultima volta in cui l’attaccante della Juventus ci è riuscito in campionato risale al novembre 2019, quando andò a bersaglio in quattro gare consecutive con la maglia dell’Atletico Madrid.

Alternativa Online per vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Salernitana non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.