Dove vedere Roma-Lazio Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 18 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

Roma e Lazio si affrontano nel derby della capitale per un posto nelle coppe europee. Mourinho: “La mia Roma non molla mai, i tifosi meritano un grande derby”. Sarri: “Spero di vedere una squadra davvero matura. Siamo stati più continui negli ultimi tre mesi, voglio che sia così a lungo”. Di seguito le informazioni per vedere Roma-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Il capocannoniere della Roma Tammy Abraham ha segnato 21 gol ufficiali con il club in questa stagione, inclusi nove gol di apertura. L’attaccante della squadra ‘ospite’, Ciro Immobile, è diventato recentemente il capocannoniere di tutti i tempi della Lazio in Serie A, segnando il suo 144esimo gol l’ultima volta contro il Venezia (1-0), ed ha già contribuito ad 11 gol nell’arco di 16 scontri diretti (7 gol, 4 assist).

⚽ Dove vedere Roma-Lazio Diretta invece di Rojadirecta TV

Roma-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Ciro Immobile ha segnato quattro reti nel Derby di Roma in Serie A: nella storia della competizione, soltanto due giocatori biancocelesti ne hanno realizzati di più contro i rivali della capitale: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).

⚽ Roma-Lazio Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Roma-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

All’andata sono stati i biancocelesti a imporsi per 3-2, con goal di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson, con Ibanez e Veretout ad accorciare per due volte il risultato.

Roma-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pellegrini gioca: lo ha detto Mourinho nella conferenza stampa della vigilia.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Tutti a disposizione tranne Spinazzola. In difesa Kumbulla più di Ibanez, a sinistra spazio a Zalewski. Zaccagni squalificato, nel tridente spazio a Pedro con Felipe Anderson e Immobile. In mediana Lucas Leiva resta in pole per un posto accanto a Milinkovic Savic e Luis Alberto. Marusic rientra in fascia.

Roma (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Imperiale e Berti. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Di Paolo. Assistente Var: Ranghetti.

Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato – 17 (otto reti, nove assist). Il serbo potrebbe stabilire il record personale di partecipazioni attive da quando milita in Serie A (17 anche nel torneo 2020/21).

Alternativa Online per vedere Roma-Lazio Streaming Gratis

Alternative per vedere Roma-Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.