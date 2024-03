Il portale sportivo Sportico ha recentemente pubblicato la sua versione della lista dei 50 atleti più pagati di tutti i tempi. La classifica comprende rappresentanti di nove sport, tra cui basket, calcio, tennis, golf e boxe. Gli atleti provengono da 17 paesi diversi, ma la maggioranza sono americani. Complessivamente, gli atleti più pagati della storia hanno guadagnato un totale di 50 miliardi di dollari al netto dell’inflazione e 35,5 miliardi di dollari in termini nominali fino alla fine del 2023.

Questi sono i primi 10 atleti nell’elenco (per reddito adeguato all’inflazione):

Fanno parte della classifica anche l’ex pilota tedesco di Formula 1 Michael Schumacher, così come le stelle della NBA Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. L’ex tennista americana Serena Williams, l’unica donna nella lista, è al 40° posto, con 630 milioni di dollari di guadagni. Nel frattempo, il combattente irlandese di arti marziali miste Conor McGregor completa la classifica con un reddito di 555 milioni di dollari.

