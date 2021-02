Tiger Woods: Primo video del sito dell'incidente

CALIFORNIA (USA) – Questo 23 febbraio, il famoso golfista americano Tiger Woods è stato ricoverato in ospedale con ferite da “moderate a critiche” dopo essere stato vittima di un grave incidente nei pressi della città di Ranchos Palos Verdes, in California (USA).

L’atleta era l’unico occupante della sua vettura, che ha subito “danni significativi”. Il suo agente Mark Steinberg ha riferito che Woods “è attualmente sottoposto a intervento chirurgico”. Il famoso giocatore di golf ha subito “lesioni multiple alle gambe” e ha dovuto essere rimosso dal veicolo con l’aiuto di strumenti di soccorso idraulico.

Le immagini della scena dell’incidente catturate da un elicottero mostrano l’auto, che Woods stava presumibilmente guidando, lateralmente su un fosso e con danni visibili alla parte anteriore.

A look at the car Tiger Woods was in. https://t.co/biSQfMW0sK pic.twitter.com/WubFojEGfi

— Cody Chaffins (@Cody_Fox5) February 23, 2021