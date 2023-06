Ultime Notizie » Cruz Azul de México » L’Inter Miami presenta Lionel Messi: debutto contro il Cruz Azul de México

L’Inter Miami prevede di presentare ufficialmente Lionel Messi nelle prossime settimane. L’idea della squadra statunitense della Major League Soccer (MLS) è quella di organizzare un grande evento con un’ampia copertura mediatica.

Secondo le informazioni ottenute dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, tutto indica che l’evento si svolgerà domenica 16 luglio allo stadio DRV PNK, un palazzetto dello sport che funge da casa del club, a Fort Lauderdale (Florida). La data esatta dovrebbe essere confermata presto.

L’Inter Miami approfitterà dell’accoglienza alla stella argentina per la presentazione anche di un ex giocatore del Barcellona Sergio Busquets, che spera di giocare ancora al fianco di Messi. Anche se il contratto del leggendario centrocampista spagnolo sembra un dato di fatto, resta da formalizzare la firma del contratto, che avverrà lo stesso giorno.

Situazione contrattuale di Messi con l’Inter Miami

Per quanto riguarda la situazione contrattuale di Messi, il club ha rivelato all’agenzia Associated Press che Rosario firmerà fino alla fine della stagione 2025, con opzione fino al 2026. Si stima che l’attaccante guadagnerà tra i 50 e i 60 milioni di dollari l’anno con il firma del contratto, il mese prossimo, una volta scaduto il suo attuale rapporto con il Paris Saint-Germain. Secondo ESPN, riceverà anche parte delle entrate dai nuovi abbonati al servizio di streaming MLS Season Pass di Apple TV, senza un accordo in sospeso con la società sportiva Adidas, che non coinvolgerebbe direttamente MLS.

Leo Messi farà il suo debutto in casa contro il Cruz Azul de México

Jorge Mas, proprietario dell’Inter Miami, ha confermato la scorsa settimana che Leo Messi farà il suo debutto in casa contro il Cruz Azul de México, il 21 luglio, nella partita inaugurale della Leagues Cup, un torneo giocato tra i club della MLS e della Liga messicana. Come parte della preparazione per l’arrivo di Messi, il numero di posti nel DRV PNK sarà aumentato di 3200, che attualmente può ospitare 18000 tifosi. L’accordo è stato raggiunto venerdì scorso, dopo che i proprietari della squadra hanno pagato 1,4 milioni di dollari per i permessi di costruzione, precisa il quotidiano locale Sun Sentinel.

“Ci stiamo preparando a fare quel lavoro nelle prossime quattro settimane. Ogni partita avrà il tutto esaurito. La richiesta di biglietti è stata 10 volte superiore a quella che possiamo gestire con un abbonamento (…) Avere qui il miglior giocatore del mondo è qualcosa di significativo per il nostro campionato e per l’ecosistema del calcio statunitense”, ha detto Mas.