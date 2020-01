Napoli Juventus streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 26 gennaio 2020, per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Juventus streaming e diretta tv.

Napoli Juventus streaming live: ultime notizie formazioni.

A centrocampo Demme e Lobotka si giocano la terza maglia a disposizione al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski, con il tedesco leggermente favorito. Indisponibile Allan, in Brasile per la nascita del figlio. Maksimovic in panchina.

Sarri perde Danilo. Il brasiliano è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: tra dieci giorni nuovi esami. Sugli esterni ci saranno ancora Cuadrado e Alex Sandro. Rientrano dal 1′ De Ligt e Matuidi, con Rabiot che dovrebbe riposare. Solito ballottaggio Ramsey-Higuain per appoggiare Dybala e l’intoccabile Ronaldo. Emre Can e De Sciglio, in uscita, non convocati.

Queste le probabili formazioni di Napoli Juventus:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Demiral; Danilo.

Dove vedere diretta Napoli Juventus streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Juventus in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in HD alta definizione, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. Streaming video live gratis per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45 di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Napoli Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Napoli Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l'arco della navigazione

Le cose da sapere prima di Napoli Juventus.

Oltre alla su Twitter a suon di tweet, c'è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Napoli Juventus

La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (1N, 6P), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri. In ben sei di questi incontri i bianconeri si trovavano al primo posto in classifica a inizio giornata.

Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione. La Juventus è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 partite giocate in ciascuna delle ultime tre stagioni.

Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della squadra partenopea lo scorso dicembre, il Napoli è la formazione che ha registrato la percentuale realizzativa più bassa in campionato (4.3%) – la Juventus è prima in questa graduatoria nello stesso periodo (16.9%). Juventus (332) e Napoli (326) sono le due squadre che effettuano più passaggi in media nella metà campo avversaria in questo campionato.

Maurizio Sarri è l’allenatore con la miglior media punti con una singola squadra nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.55, con la Juventus); inoltre l’attuale allenatore dei bianconeri è quello con la miglior media sulla panchina del Napoli nel periodo (2.27). Arkadiusz Milik è l’unico giocatore del Napoli ad aver realizzato più di cinque reti in questo campionato (sette gol): l’ultima occasioni in cui i partenopei avevano un solo giocatore con 5+ marcature dopo le prime 20 partite stagionali in Serie A risaliva al 2000/01 (Nicola Amoruso).

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo – in rete da sette presenze consecutive di Serie A – potrebbe andare a segno in almeno otto partite di fila per la quarta volta dal suo esordio nei top-5 campionati europei (2003/04), diventando inoltre il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel periodo (anche Lionel Messi vanta tre serie da 8+ partita di fila in gol). Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è l’estremo difensore con la miglior differenza (6.1) fra Expected Goals subiti nello specchio (18.1) e reti incassate (12) nella Serie A 2019/20.