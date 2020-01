Bacio in bocca tra Ronaldo e Dybala dopo il gol in Juventus-Parma [VIDEO]

Situazione inaspettata (e imbarazzante) nel bel mezzo della partita di calcio di Serie A tra Juventus e Parma all’Allianz Stadium (risultato finale 2-19 per i Bianconeri). Si scopre che dopo aver segnato il secondo gol, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala si sono uniti in una celebrazione che si è conclusa in un bacio.

CR7 voleva dare il tradizionale bacio sulla guancia al suo partner, ma ha sbagliato nel calcolo ed entrambi hanno finito per baciarsi sulla bocca. La reazione dei giocatori è stata come quella di qualsiasi giocatore, hanno finito per festeggiare senza che l’incidente causasse nient’altro.

Tuttavia, nei social network, gli utenti hanno iniziato a viralizzare il video e prendere in giro la situazione. Da evidenziare che la Juventus ha battuto il Parma per 2-1 con una doppietta di Cristiano Ronaldo.