Ultime Notizie » Ciclo solare » Gigantesco “buco” del Sole erutta Vento Solare superveloce verso la Terra

SPAZIO NEWS – Un enorme buco nero si è aperto sulla superficie del sole e sta emettendo potenti flussi di radiazione insolitamente veloce, noti come vento solare, proprio sulla Terra. Gli scienziati affermano che la dimensione e l’orientamento del divario temporaneo, che è più ampio di 60 volte la Terra, non hanno precedenti in questa fase del ciclo solare.

La gigantesca macchia scura sul sole, nota come buco coronale, ha preso forma vicino all’equatore solare il 2 dicembre e ha raggiunto la sua larghezza massima di circa 497.000 miglia (800.000 chilometri) in 24 ore. Dal 4 dicembre, il vento solare punta direttamente verso la Terra.

Inizialmente gli esperti avevano previsto che questo buco più recente avrebbe potuto innescare una tempesta geomagnetica moderata (G2), che avrebbe potuto innescare blackout radio e forti manifestazioni aurorali per i prossimi giorni. Tuttavia il vento solare è stato meno intenso del previsto, quindi la tempesta risultante finora è stata solo debole (G1). Ma le aurore sono ancora possibili alle alte latitudini.

Non è chiaro per quanto tempo il buco rimarrà nel sole, ma secondo la NOAA i precedenti buchi coronali sono durati più di una singola rotazione solare (27 giorni). Tuttavia, il buco presto ruoterà lontano dalla Terra.

I buchi coronali secondo la NOAA

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), i buchi coronali si verificano quando i campi magnetici che tengono il sole in posizione si aprono improvvisamente, provocando la fuoriuscita del contenuto della superficie superiore del sole sotto forma di vento solare.

I buchi coronali appaiono come macchie scure perché sono più freddi e meno densi del plasma circostante. Questo è simile al motivo per cui le macchie solari sembrano nere, ma a differenza delle macchie solari, i fori coronali non sono visibili a meno che non siano osservati alla luce ultravioletta.

Secondo la NOAA, i flussi di radiazione provenienti dai buchi coronali sono molto più veloci del normale vento solare e spesso innescano disturbi nello scudo magnetico terrestre, noti come tempeste geomagnetiche. L’ultimo buco coronale apparso sul Sole, emerso a marzo, ha provocato la tempesta geomagnetica più potente che abbia colpito la Terra in più di sei anni.

L’attività solare è aumentata durante tutto l’anno mentre il sole si avvicina al

, noto come. Tuttavia, per una bizzarra svolta, il nuovo gigantesco buco coronale non dovrebbe far parte di questo aumento dell’attività solare.

I buchi coronali possono verificarsi in qualsiasi momento durante il ciclo solare, ma in realtà sono più comuni durante il minimo solare, secondo la NOAA. Quando emergono durante il massimo solare, normalmente si trovano vicino ai poli solari e non vicino all’equatore. È quindi un mistero come un buco così massiccio si sia aperto vicino all’equatore quando siamo così vicini al massimo solare. Tuttavia, nelle ultime settimane, ci sono stati numerosi altri segnali che indicano che il sole sta diventando più attivo.

Il 18 novembre, un gigantesco “arcipelago di macchie solari” composto da almeno cinque diversi gruppi di macchie solari è emerso sul lato vicino del Sole e da allora ha emesso nello spazio dozzine di tempeste solari. Il 25 novembre, un’eruzione esplosiva del “canyon di fuoco” vicino all’equatore del sole ha rilasciato un’espulsione di massa coronale (CME) – una nuvola di plasma magnetizzato in rapido movimento – che successivamente si è schiantata sulla Terra e ha innescato rare aurore arancioni. E il 28 novembre, un brillamento solare “quasi di classe X” è esploso dal sole e ha dato vita a una CME cannibale che ha colpito la Terra e ha innescato una tempesta geomagnetica, che ha illuminato le latitudini più basse con aurore durante il fine settimana.

Il recente aumento dell’attività solare è probabilmente un segno che siamo proprio sull’apice del massimo solare. In ottobre, gli scienziati hanno rivisto le loro previsioni sul ciclo solare e ora prevedono che il picco esplosivo potrebbe iniziare all’inizio del 2024.