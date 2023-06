Ultime Notizie » Campo magnetico » Il massimo solare potrebbe colpirci più duramente e prima di quanto pensassimo

Il sole è in costante flusso e trasformazione, passando da un mare di fuoco uniforme a un miscuglio caotico di plasma deformato in un ciclo ricorrente. Circa ogni 11 anni, il suo campo magnetico si spezza e si capovolge completamente, trasformando il polo nord in polo sud e viceversa. Questo periodo di maggiore attività, noto come massimo solare, può essere potenzialmente pericoloso per la Terra, che viene bombardata da tempeste solari che possono interrompere le comunicazioni, danneggiare le infrastrutture elettriche e far precipitare i satelliti verso il pianeta. Alcuni scienziati pensano che il prossimo massimo solare potrebbe arrivare prima e essere molto più potente di quanto pensassimo, e che il mondo non sia preparato.

Cosa causa il ciclo solare?

L’attività solare passa attraverso cicli che durano circa 11 anni, dai minimi solari ai massimi solari e viceversa. Non è ancora del tutto chiaro perché questi cicli durino così a lungo, ma gli astronomi hanno notato il loro schema sin dal primo Ciclo solare 1.

Il Ciclo solare 25, il ciclo attuale, è iniziato nel dicembre 2019 secondo la NASA. La fluttuazione del Sole è causata dal suo campo magnetico, che agisce come un “gigantesco campo di forza” che contiene il plasma surriscaldato del Sole vicino alla sua superficie, sopprimendo l’attività solare.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Warwick, in Inghilterra, il campo magnetico del Sole sta diventando sempre più caotico, il che potrebbe suggerire che una diminuzione dell’attività solare sia imminente. Il campo magnetico del Sole si indebolisce gradualmente e l’attività solare inizia ad aumentare, formando enormi ferri di cavallo magnetizzati, noti come anelli coronali, che punteggiano l’atmosfera inferiore del Sole.

Quando il campo magnetico del Sole si riallinea, possono verificarsi brillamenti solari e espulsioni di massa coronale. Pochi anni dopo il massimo, il campo magnetico del Sole si spezza e poi si capovolge completamente, inaugurando la fine del ciclo e l’inizio di un nuovo minimo solare.

Gli scienziati monitorano le macchie solari per determinare in quale fase del ciclo solare ci troviamo. Le macchie solari appaiono quando i campi magnetici colpiscono la superficie del sole e sono un indicatore della forza e della complessità del campo magnetico del sole in quel momento. Durante il minimo solare, le macchie solari sono quasi del tutto assenti, mentre aumentano fino a un picco durante il massimo solare. Tuttavia, ogni ciclo solare è diverso e presenta variazioni.

Ciclo solare 25

L’attuale ciclo solare 25 sembra essere più attivo del previsto, con un elevato numero di macchie solari e brillamenti solari di classe C, M e X, che possono causare tempeste geomagnetiche e disturbi della magnetosfera terrestre. Inoltre, si sono verificati anche fenomeni solari rari, come una cascata di plasma alta 60.000 miglia e un “tornado solare”. Tutto ciò suggerisce che il massimo solare potrebbe arrivare prima e con un’attività maggiore di quanto previsto inizialmente.

Questa opinione è condivisa da molti fisici solari.

Secondo un gruppo di ricerca guidato da Scott McIntosh, fisico solare e vicedirettore del National Center for Atmospheric Research in Colorado, il massimo solare potrebbe raggiungere il picco entro la fine dell’anno, anche se la durata esatta del massimo solare non è ancora certa.

Potenziali impatti sulla Terra

Ciò potrebbe avere un impatto sulla Terra qualora le tempeste solari colpiscano il nostro pianeta, ionizzando l’atmosfera superiore della Terra e alimentando blackout radio e satellitari. Questo potrebbe causare danni alle infrastrutture metalliche, comprese le vecchie reti elettriche e le linee ferroviarie.

Inoltre, i passeggeri degli aerei potrebbero essere colpiti da livelli più elevati di radiazioni durante le tempeste solari, ma non è chiaro se le dosi sarebbero abbastanza alte da avere un impatto sulla salute. Gli animali che si affidano alle linee del campo magnetico terrestre per navigare, come le balene grigie, le tartarughe marine e alcuni uccelli, possono anche subire conseguenze disastrose.

Secondo gli scienziati, il massimo solare sta arrivando più presto e potrebbe essere più forte del previsto, con conseguenze negative per i satelliti in orbita terrestre. La resistenza extra dell’atmosfera densa può spingere i satelliti l’uno contro l’altro o costringerli a uscire dall’orbita.

Inoltre, le possibilità di una supertempesta che si verifica una volta in un secolo, come l’evento Carrington del 1859, aumentano leggermente durante il massimo solare. Le società commerciali che gestiscono la maggior parte dei satelliti non tengono conto della meteorologia spaziale nella progettazione dei satelliti o nei programmi di lancio

Gli scienziati stanno cercando di migliorare le previsioni meteorologiche solari per prepararsi al peggio

I modelli della NASA e del NOAA utilizzano i dati dei cicli solari passati, ma non tengono pienamente conto della progressione individuale di ciascun ciclo. Un modo alternativo per prevedere la forza di un prossimo massimo solare sono i cosiddetti “terminator solari“. Tuttavia, la NASA probabilmente non incorporerà i terminatori nelle previsioni future.