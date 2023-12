Ultime Notizie » GTA VI » Cosa sappiamo su GTA VI? Quando esce il videogioco di Rockstar Games

Nel trailer di un minuto e mezzo compaiono riferimenti ai video virali degli ultimi anni, come il twerking sul tetto di una macchina, un uomo nudo che annaffia il prato, coccodrilli in piscina, tra gli altri. Riferimenti alla realtà, una donna come protagonista e il ritorno a Vice City: cosa sappiamo su GTA VI?

La casa di sviluppo di videogiochi Rockstar Games ha pubblicato mercoledì il primo trailer di GTA VI, e i fan del gioco hanno già iniziato ad analizzarlo nel dettaglio, trovando una serie di riferimenti a persone ed eventi reali. Anche se il video di un minuto e mezzo è trapelato meno di un giorno prima della presentazione ufficiale, l’azienda ha reagito alla fuga pubblicando materiale sulle sue piattaforme ufficiali.

In particolare, gli utenti hanno notato un criminale che appare al 64º secondo del video con i capelli viola e assomiglia molto al giovane soprannominato “Joker della Florida”, arrestato nel 2017 per minacciare i passanti con una pistola.

Inoltre, nell’annuncio del gioco compare un personaggio simile alla donna di Los Angeles che nel 2020 ha cercato di distruggere l’auto della sua vicina con due martelli ed è stata arrestata.

Negli ultimi anni, sono diventati virali i video con il twerking sul tetto di una macchina, un uomo nudo che annaffia il prato, coccodrilli in piscina, tra altri episodi presenti nel trailer. Anche il famoso alligatore che si è aggirato nel supermercato Walmart fa parte del nuovo gioco.

Il trailer di Rockstar, i cui giochi sono pieni di riferimenti a diversi film e fatti reali, ha già accumulato oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Cosa sappiamo di GTA VI?

Gli eventi di GTA VI si svolgeranno nello stato fittizio di Leonida, che include Vice City e i suoi dintorni. L’ultima volta che i giocatori hanno visto questa città è stata nel 2006, quando è stato rilasciato lo spin-off Grand Theft Auto: Vice City Stories. Lì, gli eventi hanno luogo negli anni ’80, e nella nuova parte vedremo la Vice City moderna.

I protagonisti saranno gli amanti Lucia e Jason, che compiono una serie di rapine. Questa è la prima volta che i giocatori potranno incarnare un personaggio femminile, poiché nelle parti precedenti del gioco potevano solo controllare criminali maschili.

Il gioco sarà disponibile nel 2025

GTA VI è stato annunciato solo per PS5 e Xbox Series. A giudicare dai precedenti lanci di Rockstar Games, la versione per PC potrebbe essere attesa per il 2026 o il 2027.

Si prevede che ogni GTA abbia un avanzamento tecnologico e un mondo aperto più realistico. L’ultimo gioco della serie, GTA V, è uscito più di dieci anni fa. Nel frattempo, il gioco è stato rilasciato su tutte le piattaforme moderne e le sue vendite globali hanno superato i 190 milioni di copie.