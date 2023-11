Ultime Notizie » astronomia » Massimo del ciclo solare anticipato: tempeste solari più violente del previsto

Astronomi e scienziati che seguono da vicino l’attività della nostra stella massiccia sono in allerta. Hanno notato che il massimo dell’attuale ciclo solare è stato anticipato e che arriverà anche con tempeste di radiazioni molto più violente di quanto si aspettassero. Pertanto rilasciano un comunicato affinché si possa prendere provvedimenti per questa eventualità.

Attualmente ci troviamo nel ciclo solare 25. Questo è iniziato nel 2019 e in linea di principio si prevedeva che avrebbe raggiunto il suo massimo alla fine del 2025. Tuttavia, lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della National The Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) modifica il suo calendario di previsione e fornisce un’anteprima del fenomeno.

Ora si aspettano che il massimo dell’attuale ciclo solare arrivi nei primi 10 mesi del 2024. Cioè, i picchi potrebbero iniziare a essere registrati a gennaio (entro due mesi) e durare fino a ottobre. Gli esperti del settore trovano i massimi solari in base al numero di macchie sulla stella massiccia.

Conseguenze di una tempesta solare

Si prevede che per questosi registreranno tra 137 e 173.

Non abbiamo bisogno di scappare o nasconderci in qualche fortino per resistere alla tempesta solare. Questo fenomeno non interferisce con il clima, salvo lievi eccezioni. Inoltre non influenza il modo in cui il sole agisce sulla nostra pelle. L’unica conseguenza di una tempesta proveniente da una stella massiccia è che la radiazione colpisce i sistemi di comunicazione della Terra.

Interruzioni della rete elettrica : le tempeste solari possono generare correnti elettriche indotte nelle linee elettriche, che possono causare blackout.

: le tempeste solari possono generare correnti elettriche indotte nelle linee elettriche, che possono causare blackout. Danni ai sistemi elettronici : le tempeste solari possono danneggiare componenti elettronici, come semiconduttori e circuiti integrati.

: le tempeste solari possono danneggiare componenti elettronici, come semiconduttori e circuiti integrati. Interruzioni delle comunicazioni : le tempeste solari possono interferire con i segnali radio, televisivi e Internet.

: le tempeste solari possono interferire con i segnali radio, televisivi e Internet. Difficoltà per la navigazione aerea: le tempeste solari possono interferire con i sistemi di navigazione aerea.

