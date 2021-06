Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » GALLES SVIZZERA Streaming Gratis, dove vedere in Diretta TV la partita di Euro 2020

Dove vedere Galles Svizzera streaming live e diretta tv. Partita che ci interessa da vicino visto che il Galles di Robert Page e la Svizzera di Vladimir Petkovic fanno parte del Gruppo A degli Europei di calcio Euro 2020 , lo stesso di Italia e Turchia che hanno giocato ieri nella partita inaugurale del torneo. Calcio d’inizio oggi sabato 12 giugno 2021 alle ore 21 italiane allo Stadio Olimpico di Baku capitale dell’Azerbaigian. Sarà la prima volta in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali.

Dove vedere Galles Svizzera streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Galles Svizzera è alle ore 15:00 italiane di oggi e viene

Le probabili formazioni di Galles Svizzera

trasmessasu Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e inper tutti su(link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N Williams, Levitt, Allen, C Roberts; Ramsey; Bale, James. Allenatore Robert Page.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Allenatore Vladimir Petkovic.