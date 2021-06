Ultime Notizie » belgio » BELGIO RUSSIA Streaming Gratis, dove vedere in Diretta TV la partita di Euro 2020

Dove vedere Belgio Russia streaming live e diretta tv. La partita Belgio Russia, valida per la prima giornata del Girone B degli Europei di calcio Euro 2020, si gioca oggi sabato 12 giugno alle ore 21 allo stadio di San Pietroburgo. Il ct belga Roberto Martinez dovrà fare a meno di De Bruyne e Witsel, ma avrà a disposizione il trio d’attacco Mertens, Hazard e Lukaku. Assenti Kevin De Bruyne (non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato nella finale di Champions League) e Axel Witsel (problemi fisici). Le due Nazionali partecipato nello stesso raggruppamento delle qualificazioni e quindi oggi si troveranno faccia a faccia per la prima giornata del Girone B.

Dove vedere Belgio Russia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Belgio Russia viene trasmessa

Le probabili formazioni di Belgio Russia

su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e inper tutti su(link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, Hazard; Lukaku. Allenatore Roberto Martinez.

Russia (3-4-2-1): Shunin; Barinov, Dzhikiya, Semenov; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. Allenatore Cercesov.