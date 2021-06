Ultime Notizie » Belgio Russia » DIRETTA TV Galles-Svizzera Streaming Belgio-Russia Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Danimarca-Finlandia Euro 2020

Dove vedere le partite di calcio in tv: Galles-Svizzera, Belgio-Russia, Danimarca-Finlandia e tutte le altre di oggi sabato 12 giugno 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:00 Cagliari-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Galles-Svizzera (Euro 2020) – Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Galles di Robert Page affronta la Svizzera di Vladimir Petkovic nella 1a giornata del Girone A di Euro 2020 dove l’Italia, ieri sera, ha battuto 3-0 la Turchia. I Dragoni hanno ottenuto il pass per la fase finale piazzandosi al 2° posto nel Gruppo H delle qualificazioni dietro la Croazia, i Rossocrociati invece hanno vinto il Gruppo D precedendo la Danimarca. Si gioca allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian.

Diretta Galles Svizzera in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), e per gli abbonati, da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming Online su diverse piattaforme: gratis su RaiPlay, per gli abbonati Sky anche su Sky Go, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

17:00 Ascoli-Atalanta (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita).

18:00 Diretta Danimarca-Finlandia (Euro 2020) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Al Parken di Copenaghen, la Danimarca di Kasper Hjulmand ospita la debuttante Finlandia, alla prima assoluta agli Europei. Partita valida per il Gruppo B. Danimarca e Finlandia si sfidano per la terza volta: nei due precedenti ufficiali altrettante vittorie per i danesi nel derby scandinavo.

Diretta Danimarca Finlandia sui canali di Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

21:00 Diretta Belgio-Russia (Euro 2020) – Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Gratis per gli abbonati Sky su SkyGo, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Gruppo B di Euro 2020 propone Belgio-Russia alla 1a giornata: una sfida tra la favorita del raggruppamento e una squadra che, sulla carta, potrebbe giocarsela con la Finlandia per il passaggio agli ottavi di finale. Nelle qualificazioni agli Europei, il Belgio è arrivato primo nel suo girone conquistando 10 vittorie in altrettante gare, realizzando 40 goal e subendone solo 3. La Russia faceva parte dello stesso girone di qualificazione del Belgio, chiuso al secondo posto. Si gioca alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Diretta Belgio Russia in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), e per gli abbonati, da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming Online su diverse piattaforme: gratis su RaiPlay, per gli abbonati Sky anche su Sky Go, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.